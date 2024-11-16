صناديق التحوط تقلص رهاناتها على ارتفاع الذهب بعد فوز ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت رهانات مديري الأموال على صعود الذهب، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 شهور بعد فوز دونالد ترمب
الكاسح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما قلل من الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً.
أظهرت بيانات حكومية أمريكية أسبوعية أمس أن صناديق التحوط وغيرها من المضاربين الكبار خفضوا صافي مراكزهم الشرائية 11% إلى 197362 عقداً بحلول 12 نوفمبر الحالي، في أدنى مستوى خلال 14 أسبوعاً.
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انخفض المعدن الثمين بحوالي 8% منذ تسجيله مستوى قياسياً خلال 31 أكتوبر الماضي، مع تسارع الخسائر بعد إعلان فوز ترمب الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN16112024000202011048ID1108892394
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