صناديق التحوط تقلص رهاناتها على ارتفاع الذهب بعد فوز ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت رهانات مديري الأموال على صعود الذهب، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 شهور بعد فوز دونالد الكاسح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما قلل من الطلب على المعدن الثمين باعتباره ملاذاً آمناً.

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أسبوعية أمس أن صناديق التحوط وغيرها من المضاربين الكبار خفضوا صافي مراكزهم الشرائية 11% إلى 197362 عقداً بحلول 12 نوفمبر الحالي، في أدنى مستوى خلال 14 أسبوعاً.

موضوعاتبيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار إنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي غازبروم الروسية توقف ضخ إمدادات الغاز إلى النمسا

انخفض المعدن الثمين بحوالي 8% منذ تسجيله مستوى قياسياً خلال 31 أكتوبر الماضي، مع تسارع الخسائر بعد إعلان فوز ترمب الأسبوع الماضي.

المصدر: