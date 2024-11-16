((عرس الطائرات)).. ختامها مسك: اختتام فعاليات النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

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الرعاية الملكية السامية للمعرض أثمرت نجاحا عالميا ورصيدا جديدا في سجل الإنجازات الوطنية

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د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬تعتبر‭ ‬أنجح‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬خلال‭ ‬الـ14‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أقيم‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭: ‬شهدنا‭ ‬حضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬شهد‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والصفقات‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬مختلفة.

وحول‭ ‬الوجهات‭ ‬الجديدة،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعتز‭ ‬بمطارها‭ ‬بعد‭ ‬افتتاحه‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭ ‬وأنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنظومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭: ‬نسعى‭ ‬لفتح‭ ‬قنوات‭ ‬جوية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬ونسعى‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬وجهات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وهناك‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لفتح‭ ‬خطوط‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬الوجهات‭ ‬وتفعيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬الطيران‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬الصفقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لنجاح‭ ‬ونمو‭ ‬آفاق‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬رأيناه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للزوار‭ ‬والوفود‭ ‬والشركات،‭ ‬وتمثيل‭ ‬البلدان،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬الصفقات‭ ‬بعد،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نرى‭ ‬مشاركين‭ ‬جددا،‭ ‬منهم‮

‬بعض‭ ‬أكبر‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمشاركة‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬





أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالنجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لفعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الجوهر‭ ‬والأساس‭ ‬لكل‭ ‬نجاح‭ ‬وتقدم،‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬أعظم‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والريادة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالجهود‭ ‬النوعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬بما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬عراقة‭ ‬وتحضر‭ ‬المملكة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭: ‬هناك‭ ‬مقومات‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬المعرض‭ ‬لأهدافه‭ ‬ومقاصده،‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬منها‭: ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي،‭ ‬والسمعة‭ ‬الحسنة‭ ‬والطيبة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬المعرض‭ ‬خلال‭ ‬دوراته‭ ‬السابقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأجواء‭ ‬الآمنة،‭ ‬وحفاوة‭ ‬ورقي‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭.. ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬نال‭ ‬الإعجاب‭ ‬والاستحسان‭ ‬الدولي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ولوجستية‭ ‬حديثة،‭ ‬وقدرات‭ ‬فنية‭ ‬فائقة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬وإمكانات‭ ‬وتسهيلات‭ ‬عالية‭ ‬ورفيعة‭ ‬المستوى،‭ ‬وعروض‭ ‬وفعاليات‭ ‬شيقة‭ ‬ومتنوعة‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬واعتزازه‭ ‬بقدرة‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العالمية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬والاتفاقيات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقبال‭ ‬الواسع‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬العارضة‭ ‬والمشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬يمثل‭ ‬شهادة‭ ‬دولية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬جدارة‭ ‬المملكة،‭ ‬ويضيف‭ ‬رصيدًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لسجلها‭ ‬الزاخر‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتوالية‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬تسجيل‭ ‬نجاحات‭ ‬بارزة‭ ‬وملهمة‭ ‬باستضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وباتت‭ ‬المملكة‭ ‬وجهة‭ ‬محفزة‭ ‬للأعمال‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومنصة‭ ‬مثالية‭ ‬لعقد‭ ‬الصفقات‭ ‬التجارية‭ ‬والشراكات،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬مؤشرات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكن‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬الدولية،‭ ‬وأصبح‭ ‬رافدًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬للإبداع‭ ‬والتقدم‭ ‬التقني،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نلتزم‭ ‬بتطوير‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مزدهر‭ ‬وآمن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬وآفاق‭ ‬رحبة‭ ‬للنمو‭ ‬والازدهار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤشر‭ ‬إلى‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للمنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬

واختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬بنسخته‭ ‬السابعة‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬ملهمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬إذ‭ ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بمجال‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ولاقى‭ ‬المعرض‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهميته‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وسجل‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬حضوراً‭ ‬لافتاً‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬بإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬فمنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬يعتبر‭ ‬المعرض‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬فريداً‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نظراً‭ ‬لنجاحه‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

ونظم‭ ‬المعرض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬وشركة‭ ‬فانبروا‭ ‬الدولية‭ ‬المتحدة‭ ‬البريطانية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنظيم‭ ‬معارض‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬ويشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬وشبه‭ ‬حكومية‭ ‬داعمة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬شركة‭ ‬راعية‭ ‬للمعرض،‭ ‬و223‭ ‬وفداً‭ ‬مدنياً‭ ‬وعسكرياً‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬56‭ ‬دولة‭ ‬و60‭ ‬شركة‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية،‭ ‬كما‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬وعالمية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬وساحة‭ ‬المطار‭ ‬والشاليهات‭ ‬الاجنحة‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬يشهد‭ ‬حضور‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬دولية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬المناولة‭ ‬الأرضية‭ ‬للمطارات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وآسيا‭ ‬وأمريكا،‭ ‬وشركة‭ ‬فولت‭ ‬ايرو‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الطيران‭.‬