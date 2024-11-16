((عرس الطائرات)).. ختامها مسك: اختتام فعاليات النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزير المواصلات والاتصالات: النسخة الأنجح في تاريخ معارض الطيران منذ 14 عاما
الرعاية الملكية السامية للمعرض أثمرت نجاحا عالميا ورصيدا جديدا في سجل الإنجازات الوطنية
كشف
د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة
وزير المواصلات والاتصالات أن النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران تعتبر أنجح نسخة من المعارض التي تم تنظيمها خلال الـ14 سنة الماضية.
وقال خلال مؤتمر صحفي أقيم مع ختام فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024: شهدنا حضور ومشاركة أكثر من 50 ألف شخص، وهو رقم قياسي مقارنة مع النسخ الماضية.
ولفت إلى أن المعرض شهد توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات بين جهات محلية ودولية مختلفة.
وحول الوجهات الجديدة، أوضح وزير المواصلات والاتصالات أن البحرين تعتز بمطارها بعد افتتاحه بحلته الجديدة وأنه أصبح من المطارات المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المنظومات التي تم الاستثمار فيها.
وقال: نسعى لفتح قنوات جوية مع دول مختلفة، ونسعى الى توسيع وجهات مملكة البحرين في الخارج، وهناك تنسيق بين طيران الخليج لفتح خطوط مباشرة مع الولايات المتحدة لتعزيز شبكة الوجهات وتفعيل اتفاقية الطيران الجوي بين المملكة وغيرها من الدول.
وأضاف قائلا: «إن إجمالي الصفقات التي تم توقيعها خلال النسخة السابعة هو انعكاس لنجاح ونمو آفاق الحدث الذي رأيناه على مدى سنوات في العدد الإجمالي للزوار والوفود والشركات، وتمثيل البلدان، ولم يتم تحديد حجم الصفقات بعد، ولكن في كل نسخة من المعارض فإننا لا نزال نرى مشاركين جددا، منهم
بعض أكبر الأسماء في صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بمشاركة تلك الشركات في فعاليات المعرض ونتطلع إلى خلق مزيد من الفرص الجديدة في النسخة القادمة».
أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالنجاح الباهر لفعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024 في نسخته السابعة، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي تمثل الجوهر والأساس لكل نجاح وتقدم، وكان لها أعظم الأثر في تحقيق التميز والريادة لهذا الحدث العالمي، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه وزير المواصلات والاتصالات بالجهود النوعية والتنظيمية لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، بما يعبر عن عراقة وتحضر المملكة، مثمنًا الدور الذي يضطلع به فريق البحرين، في إطار التعاون والشراكة بين كافة الجهات المعنية.
وأضاف الوزير: هناك مقومات ساهمت في إحراز المعرض لأهدافه ومقاصده، كوجهة جاذبة ومؤثرة، منها: الدور الكبير لقوة دفاع البحرين ممثلة في سلاح الجو الملكي، والسمعة الحسنة والطيبة التي اكتسبها المعرض خلال دوراته السابقة، إلى جانب الأجواء الآمنة، وحفاوة ورقي شعب البحرين.. مبينًا أن المعرض نال الإعجاب والاستحسان الدولي، ولا سيما مع وجود بنية تحتية ولوجستية حديثة، وقدرات فنية فائقة ومتطورة، وإمكانات وتسهيلات عالية ورفيعة المستوى، وعروض وفعاليات شيقة ومتنوعة.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن سعادته واعتزازه بقدرة معرض البحرين الدولي للطيران على استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية، وخصوصًا مع توقيع العديد من الصفقات والاتفاقيات، مشيرًا إلى أن الاقبال الواسع من الجهات العارضة والمشاركين والزوار يمثل شهادة دولية جديدة على جدارة المملكة، ويضيف رصيدًا مهمًا لسجلها الزاخر بالإنجازات المتوالية.
وأوضح الوزير أن مملكة البحرين تواصل تسجيل نجاحات بارزة وملهمة باستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، وباتت المملكة وجهة محفزة للأعمال والابتكار، ومنصة مثالية لعقد الصفقات التجارية والشراكات، بما ينعكس إيجابًا على ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، قائلاً: «لقد تمكن المعرض من ترسيخ مكانته الدولية، وأصبح رافدًا مهمًا في صناعة النقل الجوي، في إطار رؤية وطنية للإبداع والتقدم التقني، ومن هذا المنطلق نلتزم بتطوير رؤيتنا المشتركة، لبناء مستقبل مزدهر وآمن في مجال الطيران والفضاء».
وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم تمضي قدما في تحقيق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال جذب الاستثمارات، والتحول الرقمي، وإيجاد فرص واعدة وآفاق رحبة للنمو والازدهار، الأمر الذي يؤشر إلى ريادة المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز دورها في رسم مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.
واختتمت أمس فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته السابعة والذي أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وسط أجواء ملهمة ومثيرة للاهتمام، إذ يعدّ هذا المعرض من أكبر المعارض التي تقام في مملكة البحرين، كما يعتبر من أهم المعارض التي تختص بمجال الطيران في الشرق الأوسط، ولاقى المعرض اهتماما كبيرا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظرا إلى أهميته باعتباره من أكبر المعارض التي تقام في البلاد.
وسجل معرض البحرين الدولي للطيران 2024 حضوراً لافتاً على المستويين الإقليمي والدولي، بإشراف ومتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، فمنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2010، يعتبر المعرض حدثاً استثنائياً فريداً في المنطقة، نظراً لنجاحه المتواصل في استقطاب أكبر الشركات العالمية في قطاع الطيران.
ونظم المعرض بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وسلاح الجو الملكي البحريني، وشركة فانبروا الدولية المتحدة البريطانية الرائدة في مجال تنظيم معارض الطيران على الساحة الدولية، ويشهد مشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية داعمة ضمن فريق البحرين، إضافة إلى 11 شركة راعية للمعرض، و223 وفداً مدنياً وعسكرياً يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية، كما يتواجد في المعرض أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية وعالمية في صالة العرض وساحة المطار والشاليهات الاجنحة الدولية، كما يشهد حضور 12 شركة دولية متخصصة في خدمات المناولة الأرضية للمطارات لأول مرة من الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا، وشركة فولت ايرو المتخصصة في تطوير الطيران.
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