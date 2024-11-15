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منتدى أصيلة الثقافي يناقش الديمقراطية والعدالة الكونية

11/15/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬والمثقفين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬أصيلة‭ ‬الثقافي‭ ‬بدورته‭ ‬الـ45‭ ‬حول‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الفكريَّةِ‭ ‬المهمة،‭ ‬وكان‭ ‬لي‭ ‬نصيبُ‭ ‬المشاركةِ‭ ‬في‭ ‬جلسةٍ‭ ‬فكرية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬25‭-‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬مخصصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مفاهيم‭ ‬الديمقراطيَّةِ‭ ‬والعدالة‭ ‬الكونيَّة،‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬العالمَ‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬تصاعدِ‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعاتِ‭ ‬الغارقة‭ ‬في‭ ‬الدمويَّة،‭ ‬والإفراطِ‭ ‬في‭ ‬هيمنة‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدوليَّة،‭ ‬حتى‭ ‬جعلت‭ ‬الإنسانيَّةَ‭ ‬تبدو‭ ‬حلبةَ‭ ‬صراعٍ‭ ‬يهيمنُ‭ ‬عليها‭ ‬قانونُ‭ ‬الغاب،‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬الأسودَ‭ ‬المتصارعةَ‭ ‬حول‭ ‬الهيمنةِ‭ ‬والسيطرة،‭ ‬على‭ ‬أنقاض‭ ‬الدولِ‭ ‬الضعيفة‭ ‬وجبالٍ‭ ‬من‭ ‬الجماجم‭ ‬البشرية‭ ‬وجثث‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬العزل‭... ‬

وحول‭ ‬مفهومِ‭ ‬العدالة‭ ‬الكونيَّة‭ ‬كان‭ ‬للمفكرين‭ ‬العرب‭ ‬رأي‭ ‬وصوتٌ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الفكري‭ ‬الإبداعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأطولَ‭ ‬عمرًا‭ ‬والأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كلِّ‭ ‬المؤسساتِ‭ ‬العربيَّة‭ ‬الشبيهة،‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬منذ‭ ‬بدايات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتمكنَ‭ ‬من‭ ‬مقاومة‭ ‬ظروف‭ ‬كثيرة‭ ‬أدت‭ ‬إما‭ ‬إلى‭ ‬تجميدِها‭ ‬فكريًّا‭ ‬أو‭ ‬انتهائها‭ ‬تنظيميًّا،‭ ‬مما‭ ‬يحمّلنا‭ ‬المسؤولية‭ ‬لتوجيه‭ ‬كلمة‭ ‬صادقة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬منتدى‭ ‬أصيلة‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬يعملُ‭ ‬بجهدٍ‭ ‬علمي‭ ‬وإداريِّ‭ ‬وفكريِّ‭ ‬وإبداعيِّ‭ ‬متقن،‭ ‬وبمبادئ‭ ‬عربية‭ ‬وإنسانيَّة‭ ‬راقية،‭ ‬رفعته‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬العالمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للمفكرين‭ ‬والفلاسفة‭ ‬والمبدعين،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مستحقًا‭ ‬لكل‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬الرسميِّ‭ ‬والشعبيِّ،‭ ‬للتمكّن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬رفد‭ ‬الفكر‭ ‬والأدب‭ ‬والفن‭ ‬العربي‭ ‬بمساحة‭ ‬قومية‭ ‬ودولية‭ ‬واسعة‭ ‬وبالمقومات‭ ‬القادرة‭ ‬عن‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬كقوة‭ ‬ناعمة‭ ‬تمثل‭ ‬ضميرَ‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬المحيط‭ ‬إلى‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬صوت‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭... ‬وكانت‭ ‬مشاركتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الورقة‭ ‬الفكرية‭ ‬التالية‭:‬


الديمقراطية‭ ‬والعدالة‭ ‬الكونـة‭ ‬الإنسانية

تناقضٌ‭ ‬صارخٌ‭ ‬بين‭ ‬المحليِّ‭ ‬والدوليِّ

لن‭ ‬أتطرقَ‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬مفهومِ‭ ‬الديموقراطيَّة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬دقيق‭ ‬وبمنظور‭ ‬معين،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬المفهومَ‭ ‬معقّد،‭ ‬جدليٌّ،‭ ‬يرتبطُ‭ ‬بخصائص‭ ‬كل‭ ‬مجتمع‭ ‬وسماته،‭ ‬وتختلف‭ ‬حوله‭ ‬الآراءُ‭ ‬والمحددات‭ ‬شرقًا‭ ‬وغربًا‭. ‬وسأكتفي‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬للديموقراطية‭ ‬أشكالا‭ ‬متنوعة‭ ‬تختلفُ‭ ‬باختلاف‭ ‬آليات‭ ‬تنفيذها‭ (‬مباشرة‭/ ‬غير‭ ‬مباشرة‭/ ‬شبه‭ ‬مباشرة‭)‬،‭ ‬وبطرق‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الاجتماعي‭ (‬ليبرالية،‭ ‬اشتراكية،‭ ‬ملكية،‭ ‬جمهورية،‭ ‬نيابية،‭ ‬حزب‭ ‬واحد‭). ‬

والعنصرُ‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬كلِّ‭ ‬هذه‭ ‬الأشكالِ‭ ‬والتصنيفات‭ ‬هي‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬المعلنة‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬توفرها‭ ‬ممارسة‭ ‬العملية‭ ‬الديموقراطيَّة‭ ‬محليًّا‭ ‬ودوليًّا،‭ ‬ومنها‭: ‬سيادةُ‭ ‬القانون،‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬والعدالة‭ ‬والمساواة‭.

أما‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مصطلحِ‭ ‬العدالة،‭ ‬وما‭ ‬ينبثقُ‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مفهومي‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعدالة‭ ‬الكونية،‭ ‬فهو‭ ‬مفهومٌ‭ ‬تشوبه‭ ‬نفسُ‭ ‬التعقيداتِ‭ ‬والاختلافات‭ ‬بين‭ ‬الباحثين‭ ‬والمفكرين‭ ‬والمختصين‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاتفاق‭ ‬البالغ‭. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬التوافق‭ ‬حول‭ ‬المفهوم‭ ‬العام‭ ‬لمصطلح‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬فإن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬الاختلاف‭ ‬حول‭ ‬مجالاته‭ ‬ومكوناته‭ ‬باختلاف‭ ‬الدلالات‭ ‬والانتماءات‭ ‬والمعتقدات‭ ‬السياسية‭ ‬والسياقات‭ ‬المستخدمة‭.‬

وهنا‭ ‬سأحاول‭ ‬التركيزَ‭ ‬على‭ ‬التناقض‭ ‬الصريح‭ ‬بين‭ ‬محاولات‭ ‬فرض‭ ‬مفهوم‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الليبرالية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والتنكر‭ ‬الفاضح‭ ‬للعدالة‭ ‬الكونية‭ ‬المزعومة‭ ‬لباقي‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التحليل‭ ‬إلى‭ ‬وقائع‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬أمام‭ ‬غطرسة‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬وتأثيرها‭ ‬القوي،‭ ‬بل‭ ‬تَحَكّمَها،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬وفرضها‭ ‬لقرارات‭ ‬أممية‭ ‬دون‭ ‬غيرها‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬إخلالات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬تتناقض‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالديموقراطية‭ ‬والكونية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تئن‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬تصاعد‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬غير‭ ‬المتكافئة،‭ ‬وظروف‭ ‬القتل‭ ‬والإبادات‭ ‬الجماعية‭ ‬والتهجير‭ ‬والتشرد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬معدلات‭ ‬الفقر‭ ‬والأمية‭ ‬وانتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬والأوبئة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬البشرية‭. ‬


الديموقراطية‭ ‬الليبرالية‭ ‬ليست‭ ‬

النظام‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة

من‭ ‬أهم‭ ‬المغالطات‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الليبرالية‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الربط‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وكأنهما‭ ‬كلمتان‭ ‬مترادفتان‭ ‬لمفهوم‭ ‬واحد‭... ‬فعديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬خاصة‭ ‬منها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬ومن‭ ‬ورائها‭ ‬الأحزاب‭ ‬والجمعيات‭ ‬السياسية،‭ ‬تُعَرّف‭ ‬نفسها‭ ‬وأعضاءها‭ ‬بالليبرالية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬معاً،‭ ‬رغم‭ ‬التعارض‭ ‬بينهما،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعترف‭ ‬به‭ ‬مفكر‭ ‬النهضة‭ ‬الغربية‭ ‬الليبرالي‭ ‬جون‭ ‬ستيوارت‭ ‬الذي‭ ‬وجد‭ ‬ذلك‭ ‬التعارض‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬الليبرالية‭ ‬والديمقراطية،‭ ‬فقام‭ ‬بمهمة‭ ‬التوفيق‭ ‬بينهما‭ (‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬إنه‭ ‬وَفِّق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المهمة،‭ ‬نسبة‭ ‬لما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬‮«‬الديمقراطية،‭ ‬الليبرالية‮»‬‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الاستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬الأردني‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬غصيب‭ ‬هذا‭ ‬التعارض‭ ‬بملاحظات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬دعاة‭ ‬الليبرالية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬دعاة‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬مناهضتها‭ (‬أي‭ ‬الديمقراطية‭)... ‬وبعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬بينهما‭ ‬تم‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الليبرالية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬حاجة‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والأمني‭... ‬حيث‭ ‬الحرية‭ ‬الليبرالية‭ ‬بالتملك‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬تعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الهيمنة‭ ‬الاحتكارية‭ ‬المطلقة‭ ‬للشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬ضد‭ ‬قوة‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭... ‬وعندما‭ ‬سادت‭ ‬الديمقراطية‭ ‬البورجوازية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تنامي‭ ‬قوة‭ ‬الطبقة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬هناك،‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحد‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الليبرالية‭ ‬الاقتصادية‭... ‬فالليبرالية،‭ ‬في‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬حرية‭ ‬التملك‭ ‬الخاص‭ ‬وفتح‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬لقوى‭ ‬السوق،‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬القبول‭ ‬بالهيمنة‭ ‬المطلقة‭ ‬للاحتكارات‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى‭. ‬وأما‭ ‬الديمقراطية‭ ‬فهي‭ -‬حتى‭ ‬في‭ ‬شكلها‭ ‬البورجوازي‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬الغرب‭- ‬حصيلة‭ ‬نضالات‭ ‬جماهيرية‭...‬‮»‬،‭ ‬وبالمحصلة‭ ‬ينحصر‭ ‬دور‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تغول‭ ‬النخب‭ ‬الاحتكارية‭ ‬وتوسع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الليبرالية‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬والسياسة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وقد‭ ‬ذهب‭ ‬ماركس‭ ‬وانجلز‭ (‬الماركسيون‭) ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقرارهما‭ ‬بالفرق‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والليبرالية،‭ ‬فهما‭ ‬أيضًا‭ ‬أقرا‭ ‬بأن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والليبرالية‭ ‬وجهان‭ ‬لعملة‭ ‬واحدة‭ ‬تخدم‭ ‬فقط‭ ‬الطبقة‭ ‬الرأسمالية‭ (‬الرأسمالية‭ ‬الاحتكارية‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يعتبران‭ ‬أن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الأوسع‭ ‬لفئات‭ ‬الشعب‭ ‬مثل‭ ‬الفلاحين‭ ‬والعمال‭ ‬والبرجوازية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وضد‭ ‬الشركات‭ ‬الاحتكارية‭ ‬الكبرى‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬فإن‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين‭ ‬يصلان‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬رغم‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬فصلهما‭ ‬بين‭ ‬الليبرالية‭ ‬والديمقراطية‭.‬

ولكن‭ ‬الليبرالية‭ ‬كأيديولوجيا،‭ ‬تبلورت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكار‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬فلاسفة‭ ‬الغرب‭ ‬التجريبيين‭ ‬المؤمنين‭ ‬بمذهب‭ ‬المنفعة‭ ‬الخاصة‭ ‬ضمن‭ ‬أطر‭ ‬أخلاقية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬الغربية،‭ ‬مرت‭ ‬بتغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬النمط‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬الغرب‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬جدار‭ ‬برلين‭ ‬وانهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي‭ ‬تسويقه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬النموذج‭ ‬الأنجح‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الأيديولوجيات‭ (‬الشيوعية‭ ‬واليسارية‭)‬،‭ ‬ممّا‭ ‬سرّع‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬العولمة‭ ‬والأمركة،‭ ‬ولم‭ ‬يُترك‭ ‬مجال‭ ‬لباقي‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ (‬الدول‭ ‬النامية‭) ‬سوى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الأيديولوجيا‭ ‬الليبرالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ربطها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالديموقراطية،‭ ‬سواء‭ ‬أحبت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬أم‭ ‬أبت‭.‬

وتجسّد‭ ‬تعنّت‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬الليبرالية‭ ‬بالديموقراطية‭ ‬في‭ ‬كتابات‭ ‬مفكرين‭ ‬غربيين‭ ‬كُثر،‭ ‬من‭ ‬أهمهم‭ ‬أستاذ‭ ‬السياسة‭ ‬والسياسة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ياباني،‭ ‬فرانسيس‭ ‬فوكوياما،‭ ‬الذي‭ ‬انتمى‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬المحافظين‭ ‬الجدد‭.‬

ويرى‭ ‬فوكوياما‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬سنة‭ ‬1992‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬التاريخ‭ ‬والرجل‭ ‬الأخير‮»‬‭ (‬ The ‭ ‬ End ‭ ‬ of ‭ ‬ History ‭ ‬ and ‭ ‬ the ‭ ‬ Last ‭ ‬ Man ‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬وأن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الليبرالية‭ ‬هي‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬لتطور‭ ‬الفكر‭ ‬البشري‭ ‬والأيديولوجيات‭ ‬الأخرى‭. ‬يقول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬كنا‭ ‬نشهد‭ ‬نهاية‭ ‬التاريخ‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬نقطة‭ ‬النهاية‭ ‬للتطور‭ ‬الأيديولوجي‭ ‬للبشرية‭ ‬وتعميم‭ ‬الليبرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬كشكل‭ ‬نهائي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نظريته‭ ‬لم‭ ‬تُعمّر‭ ‬طويلا،‭ ‬إذ‭ ‬تراجع‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أصول‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‮»‬‭ (‬ The ‭ ‬ Origins ‭ ‬ of ‭ ‬ Political ‭ ‬ Order ‭)‬،‭ ‬وأكد‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للتاريخ‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬ولا‭ ‬ينتهي‭. ‬وتراجع‭ ‬أكثر‭ ‬عن‭ ‬مواقفه‭ ‬السابقة‭ ‬المتبجّحة‭ ‬بانتصار‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الليبرالية،‭ ‬بحيث‭ ‬اعترف‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الصادر‭ ‬سنة‭ ‬2014‭ ‬‮«‬من‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬حتى‭ ‬عولمة‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ (‬ Political ‭ ‬ Order ‭ ‬ And ‭ ‬ Political ‭ ‬ Decay ‭: ‬ From ‭ ‬ the ‭ ‬ Industrial ‭ ‬ revolution ‭ ‬ to ‭ ‬ the ‭ ‬ Globalization ‭ ‬ of ‭ ‬ democracy ‭)‬،‭ ‬باضمحلال‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الغربية‭ ‬والأمريكية‭ ‬وصعود‭ ‬الأحزاب‭ ‬المتطرفة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ووصل‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ولائه‭ ‬لأفكار‭ ‬المحافظين‭ ‬الجدد‭.‬

إلاّ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بقيت‭ ‬نظرية‭ ‬‮«‬صدام‭ ‬الحضارات‮»‬‭ ‬لأستاذه‭ ‬صامويل‭ ‬هنتنجتون‭ ‬هي‭ ‬النظرية‭ ‬السائدة‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬الصراعات‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬ستزداد‭ ‬وبشكل‭ ‬أعنف‭ ‬عن‭ ‬السابق،‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬حضارية‭ ‬وثقافية‭ ‬وليست‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬أيديولوجية‭ ‬وعقائدية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

ويتّضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ربط‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بالليبرالية‭ ‬والتسويق‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬كخيار‭ ‬أمثل‭ ‬للتطور‭ ‬والرقي‭ ‬والعدالة‭ ‬لدى‭ ‬الشعوب‭ ‬هي‭ ‬فكرة‭ ‬غير‭ ‬دقيقة،‭ ‬ربما‭ ‬نجحت‭ ‬نسبيًّا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬نتيجة‭ ‬توفر‭ ‬عناصر‭ ‬خاصة‭ ‬بسمات‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬ونسيج‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة،‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬العدالة‭ ‬المزعومة،‭ ‬وكانت‭ ‬مدمرّة‭ ‬لباقي‭ ‬الشع x وب،‭ ‬لأنها‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التوسع‭ ‬الاستعماري‭ ‬وترسيخ‭ ‬التبعية‭ ‬الفكرية‭ ‬والثقافية‭ ‬الغربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بشهادة‭ ‬مفكري‭ ‬الغرب‭ ‬وخاصة‭ ‬صاحب‭ ‬نظرية‭ ‬‮«‬صدام‭ ‬الحضارات‮»‬‭ ‬نفسه‭.‬


القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬وأسطورة‭ ‬العدالة‭ ‬الكونية

بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬نقرأ‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬أرقى‭ ‬العبارات‭ ‬الإنسانية‭ ‬حول‭ ‬العدالة‭ ‬الكونية،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬والكرامة‭ ‬والمساواة‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬ينعم‭ ‬بالصحة‮»‬‭. ‬وبالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬ديباجة‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نقرأ‭ ‬أيضا‭ ‬كلاما‭ ‬جميلا‭ ‬منمّقا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب،‭ ‬وضمان‭ ‬الحقوق‭ ‬الأساسية‭ ‬للإنسان؛‭ ‬ويؤكد‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬واحترام‭ ‬الالتزامات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬المعاهدات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬الواقع،‭ ‬لا‭ ‬تنم‭ ‬هذه‭ ‬الشعارات‭ ‬والعبارات‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة‭ ‬بصلة،‭ ‬لأن‭ ‬اقتراح‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬الأممية‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق،‭ ‬وتُجسد‭ ‬قوانين‭ ‬وعدالة‭ ‬يحكمها‭ ‬الأقوياء‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستعمارية،‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مصالحها،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬بفلسفة‭ ‬العدالة‭ ‬الكونية‭ ‬المزعومة‭ ‬والتي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يُروَّج‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الليبرالية‭... ‬وأوجز‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية‭:‬

-1‭ ‬عدم‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬هيكلية‭ ‬

مؤسسات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التذكير‭ ‬بأن‭ ‬تشكيل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬بُنيت‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬وضعها‭ ‬المنتصرون‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬ولم‭ ‬تُؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬باقي‭ ‬الدول‭. ‬وبالتالي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدالة‭ ‬كونية‭ ‬في‭ ‬بُعدها‭ ‬الدولي‭ ‬وليس‭ ‬المحلي،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬ولم‭ ‬تُطرح‭ ‬أبدا‭.‬

فمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬الدولية‭ ‬وتفادي‭ ‬الحروب‭ ‬بين‭ ‬الأمم،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬تأسيسه،‭ ‬فإنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أداة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬المتصارعة‭ ‬والدول‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬ومصالح‭ ‬أيديولوجياتها‭ ‬واستراتيجياتها‭ ‬واقتصاداتها‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬قضايا‭ ‬ومشاكل‭ ‬الشعوب‭ ‬والأمم‭ ‬الأخرى‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المراتب‭ ‬النهائية،‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭.‬

وأكبر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬أحداث‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬وصدام‭ ‬وصراعات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬عاجلة‭ ‬ملزمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬أعضاءه‭ ‬قدّموا‭ ‬مصالح‭ ‬بلدانهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مصالح‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ولم‭ ‬يتوصلوا‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬عادل‭ ‬ومنصف‭ ‬للقضايا‭ ‬والمشاكل‭ ‬والحروب‭ ‬الدولية‭ ‬المطروحة‭ ‬أمامهم‭. ‬بل‭ ‬أدت‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬بلدان‭ ‬عديدة،‭ ‬نذكر‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬التدخل‭ ‬السافر‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬بقرارات‭ ‬أممية‭ ‬تحت‭ ‬البند‭ ‬السابع،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وتفقير‭ ‬شعوبها‭ ‬والتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬وتقاسم‭ ‬ثرواتها‭.‬

المثال‭ ‬الآخر‭ ‬المخزي‭ ‬والمحزن‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬يوميا‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭ ‬هو‭ ‬إبادة‭ ‬شعب‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬عيون‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬وفّر‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضائه‭ ‬الدائمين‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬ديموقليس‮»‬‭ (‬حق‭ ‬الفيتو‭) ‬ليستخدمه‭ ‬كما‭ ‬يشاء‭ ‬ومتى‭ ‬شاء‭ ‬لإخضاع‭ ‬الشعوب‭ ‬وقتل‭ ‬الأبرياء‭. ‬

وعموما‭ ‬هناك‭ ‬شبه‭ ‬إجماع‭ ‬عام‭ ‬بأن‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬باتت‭ ‬مشلولة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬العظمى،‭ ‬ولا‭ ‬يُحقق‭ ‬العدالة‭ ‬المنشودة‭ ‬لباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الدول‭ ‬الضعيفة‭ ‬منها،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬مؤخرًا‭ ‬لتعالي‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬تضمن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬أكثر‭ ‬عدلا‭ ‬وتمثيلا‭ ‬للشعوب‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

-2‭ ‬عدم‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ملزمة‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬حتى‭ ‬يسود‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والعدالة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الأممية‭ ‬بقيت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق‭... ‬والأكثر‭ ‬أسفاً‭ ‬أن‭ ‬أغلبية‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُنفذ‭ ‬تخص‭ ‬البلدان‭ ‬الضعيفة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬بطش‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‭.‬

ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬فإن‭ ‬عشرات‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬طوال‭ ‬الخمسين‭ ‬سنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لصالح‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنصاف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الضعيف،‭ ‬بقيت‭ ‬حبرا‭ ‬على‭ ‬ورق،‭ ‬تجاهلتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬مدعومة‭ ‬بحلفائها‭ ‬الغربيين،‭ ‬وواصلت‭ ‬التنكيل‭ ‬بالشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمام‭ ‬أعين‭ ‬أعضاء‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية،‭ ‬وآخرها‭ ‬قرارات‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬وقرارات‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬رمتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬القمامة،‭ ‬وواصلت‭ ‬عملية‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬ممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقيت‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬تتفرج‭ ‬مشلولة،‭ ‬وغير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراتها‭.‬

وفي‭ ‬الإطار‭ ‬نفسه،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بأنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لهجومها‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع،‭ ‬وكذلك‭ ‬ضمان‭ ‬وصول‭ ‬أي‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬أو‭ ‬تقصي‭ ‬حقائق‭ ‬بشأن‭ ‬تهمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬واصلت‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬رفح،‭ ‬وامتد‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان،‭ ‬مدعومة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بحليفتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أرسلت‭ ‬البوارج‭ ‬لحمايتها‭ ‬والتغطية‭ ‬على‭ ‬جرائمها‭. ‬فعلى‭ ‬أي‭ ‬عدالة‭ ‬كونية‭ ‬نتحدّث؟‭! ‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬فصل‭ ‬العدالة‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية؟‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬العدالة‭ ‬وصفة‭ ‬تصلح‭ ‬لشعب‭ ‬دون‭ ‬آخر‭ ‬أو‭ ‬لدولة‭ ‬دون‭ ‬أخرى؟‭!‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬نلاحظ‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬تحتكرها‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬أو‭ ‬النافذة‭ ‬التي‭ ‬تُؤثر‭ ‬في‭ ‬توجهاتها‭ ‬وتتحكم‭ ‬في‭ ‬قراراتها‭. ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تمثيل‭ ‬عادل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭. ‬

-3‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬آليات‭ ‬محاسبة‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬المزعزعة‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬بالعمليات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية

ولا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬وزعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬صنيعة‭ ‬الدول‭ ‬العظمى‭ ‬التي‭ ‬تجد‭ ‬فيها‭ ‬إحدى‭ ‬الطرق‭ ‬والأساليب‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬نفوذها‭ ‬ومواصلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أو‭ ‬الجيوسياسية‭.‬

فكم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬انقلاب‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الغربية‭ ‬أساسا؛‭ ‬تارة‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬والتمويل‭ ‬اللازمين،‭ ‬وتارة‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬القوى‭ ‬الناعمة‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها‭ (‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭... ‬وغيرها‭)‬

وكل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬وغير‭ ‬الأخلاقية،‭ ‬لا‭ ‬تتبعها‭ ‬محاسبات‭ ‬وتُحفظ‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬لأن‭ ‬العدالة‭ ‬يحكمها‭ ‬الأقوياء،‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للشعوب‭ ‬والدول‭ ‬الضعيفة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬من‭ ‬يعتدي‭ ‬عليها‭.‬

إن‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬مفهوم‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجزئته،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬غابة‭ ‬دولية‭ ‬يرتع‭ ‬فيها‭ ‬الأقوياء،‭ ‬ولا‭ ‬يُترك‭ ‬للضعيف‭ ‬المجال‭ ‬حتّى‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭. ‬

هناك‭ ‬عدم‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الأممي؛‭ ‬هناك‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية؛‭ ‬هناك‭ ‬أنظمة‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬دولية‭ ‬مجحفة؛‭ ‬هناك‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير؛‭ ‬والوضع‭ ‬الدموي‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬ارتفع‭ ‬بمعدلات‭ ‬قياسية،‭ ‬وأصبح‭ ‬العالم‭ ‬يعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التخبط‭ ‬والغليان‭ ‬والإحباط‭.‬

أمام‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬القائم‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬توفير‭ ‬العدالة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفردي‭ ‬ ‭-‬المجتمعي‭ ‬أو‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجودِ‭ ‬قانونٍ‭ ‬دوليٍّ‭ ‬عادل‭ ‬يعطي‭ ‬جميعَ‭ ‬الدول‭ ‬والشعوبِ‭ ‬فرصًا‭ ‬متساوية‭ ‬ولو‭ ‬نسبيًّا؟


أسطورة‭ ‬المبادئ‭ ‬الكونية‭ ‬الإنسانية

لربما‭ ‬تكون‭ ‬العدالة‭ ‬الكونية‭ ‬المزعومة‭ ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الليبرالية‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تتبنى‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم،‭ ‬وبشكل‭ ‬نسبي،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬فشل‭ ‬النظام‭ ‬الليبرالي‭ ‬الرأسمالي‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬ممارسة‭ ‬ديموقراطية‭ ‬حقيقية‭ ‬لشعوبه‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عدالة‭ ‬كونية‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ومصالح‭ ‬الدول‭ ‬وتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقرارات‭ ‬الأممية‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬نفسها‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬مبادئ‭ ‬الكونية‭ ‬الإنسانية‭ ‬تبقى‭ ‬أسطورة‭ ‬أو‭ ‬شعارا‭ ‬صعب‭ ‬المنال‭ ‬أمام‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬وأممي‭ ‬يحكمه‭ ‬الأقوياء،‭ ‬ويُفرض‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭. ‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬لا‭ ‬يمكنُ‭ ‬قلبُ‭ ‬المعادلةِ‭ ‬الحالية‭ ‬المجحفة‭ ‬في‭ ‬مفاهيمِ‭ ‬العدالة‭ ‬الكونيَّة‭ ‬المتطرفة‭ ‬والمنحازة‭ ‬إلى‭ ‬صالح‭ ‬الدول‭ ‬القوية،‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬تملكُ‭ ‬أكبرَ‭ ‬قوةٍ‭ ‬من‭ ‬أسلحةِ‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬لتكونَ‭ ‬هذه‭ ‬المعادلة‭ ‬أكثرَ‭ ‬عدالة‭ ‬وإنسانيَّة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الدول‭ ‬الأصغر‭ ‬والأقل‭ ‬تسليحًا‭ ‬وقوة،‭ ‬إلا‭ ‬بالبدء‭ ‬بعملية‭ ‬إصلاح‭ ‬جذريَّة‭ ‬في‭ ‬هيكليَّة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ونظام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لجميعِ‭ ‬الدول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬حقوقَها‭ ‬العادلة‭. ‬

sr@sameerarajab‭.‬net‭ ‬

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