ابتكار ثوري: السويد على وشك أن تصبح بلد خالية من التدخين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في إنجاز مذهل لقطاع الصحة العامة، أعلنت السويد عن أنها على وشك أن تصبح بلد خالية من التدخين في ظل انخفاض معدلات انتشار التدخين إلى 5.3 في المائة فقط بين عامة السكان. والأكثر أهمية من ذلك هو النسبة المُقدَّرة بـ 4.5% بين المواطنين الذين طبَّقوا السياسات السويدية طوال حياتهم، وهو ما يتجاوز بشكلٍ كبير الأهداف المُحدَّدة من قِبل الاتحاد الأوروبي.

يكشف تقرير جديد صادر عن We Are Innovation عن مفاتيح نجاح السويد: نهج "Triple-A" الفريد الذي يجمع بين إمكانية الوصول إلى الحلول البديلة للنيكوتين المبتكرة وقبولها والقدرة على تحمُّل تكاليفها. كما أظهر التحليل أن معدَّل التدخين بين المهاجرين الأوروبيين في السويد لا يتجاوز 7.8%، مقارنةً بنحو 24% في بلدانهم الأصلية، وهو ما يوضح مدى فعالية السياسات السويدية عبر الحدود الثقافية.

صرَّح Federico N. Fernández، الرئيس التنفيذي لـ We Are Innovation، قائلاً: "يتعلق إنجاز السويد بإمكانية إعادة تصوُّر مدى قدرة المجتمعات على معالجة تحديات الصحة العامة من خلال الابتكار". "توضح مستويات الانخفاض الكبيرة في معدَّلات التدخين، ولا سيما بين المهاجرين الأوروبيين، أنه عندما تجمع بين التنظيم الذكي واختيار المستهلك، فمن الممكن تحقيق ما كان يتراءى مسبقًا أنه مستحيل".

يتجلى نجاح التجربة السويدية في انخفاض معدَّلات التدخين بشكلٍ ملحوظ لتصل إلى نسبة 65% من عام 2008 إلى عام 2024، في حين يظل المتوسط ​​الأوروبي عند مستوى 24 في المائة . ويضع هذا الإنجاز السويد من ضمن الدول ذات معدَّلات استهلاك السجائر الأدنى على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما أنها من بين أقل ثلاث دول من حيث معدَّلات الوفيات بسرطان الرئة في أوروبا.

توضح البيانات الخاصة بكل جنس أن 75% من المدخنين السابقين الذكور اختاروا منتج السنوس كحل بديل أساسي لهم، في حين فضلت أكثر من 50% من المدخنات السابقات أكياس النيكوتين، مما يبرز مدى أهمية تنوع الخيارات الخالية من الدخان.

يبدو تأثير سياسات السويد واضحًا بشكلٍ خاص بين المهاجرين الأوروبيين، الذين قد يكونون أكثر عرضة للتدخين بثلاث مرات لو ظلوا مقيمين في بلدانهم الأصلية. ويظهر هذا الفرق الملحوظ مدى فعالية النهج الشامل الذي تنتهجه السويد تجاه ابتكار النيكوتين وسياسة الصحة العامة.

نبذة عن WE ARE INNOVATION

We Are Innovation عبارة عن شبكة ديناميكية تجمع بين الأفراد والمؤسسات الذين لديهم إيمان راسخ بقوة الابتكار في دفع التقدُّم وحل المشاكل الأكثر إلحاحًا في العالم. وبما أنها تتعاون مع 45 مؤسسة فكرية ومؤسسة ومنظمة غير حكومية في جميع أنحاء العالم، تمثل We Are Innovation الأصوات المتنوعة للمجتمع المدني العالمي الملتزم بتعزيز الإبداع البشري، واعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز الحلول المبتكرة. ومن خلال نهجنا التعاوني وخبراتنا المتطورة، فإننا نقود عجلة التغيير التحويلي العالمي. لمعرفة المزيد عن عملنا، تفضَّل بزيارتنا على .

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