منظمة التحرير تعقد ندوة سياسية في الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN - عقدت منظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله، لمناسبة الذكرى الـ36 إعلان الاستقلال، وذلك بدعوة من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، والحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد، ومنتدى فلسطين، حيث اشتملت على تقديم إحاطة سياسية للمرحلة وتناولت مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وحضر الندوة، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف وعدنان الحسيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية محمد المدني، وممثلون عن قطاعات مختلفة من مجتمعنا الفلسطيني والهيئات والمؤسسات والاتحادات العامة ودوائر منظمة التحرير.

وقدم أبو يوسف، إحاطة سياسية عن المرحلة، عرّج خلالها على الظروف التي سبقت إعلان الاستقلال خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 والذي عقد في الجزائر حيث بذلت جهود كبيرة وفي المقدمة منها نص الإعلان والذي كتبه الشاعر محمود درويش والتعديلات التي وضعها الشهيد الرمز ياسر عرفات من أجل أن تخرج هذه النسخة النهائية للإعلان.

وقال أبو يوسف، إن أهمية ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني تأتي تأكيدا على القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي تجسّد بقرار المجلس الوطني الفلسطيني، وجاء في سياق الانتفاضة الأولى، وذلك للدور المميز للقيادة الوطنية من كل الفصائل والقوى، والرمز ياسر عرفات.

واستعرض محطات تاريخية وسياسية عاشتها القضية الوطنية، خاصة مسارات المفاوضات في مدريد وأوسلو والحرب على العراق واستهداف ومحاصرة منظمة التحرير الفلسطينية ومحاولات تفكيكها والقفز عن الحقوق الوطنية الفلسطينية والعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وشدد على أهمية إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومؤسسات السلطة الوطنية كذراع لمنظمة التحرير ونواة للدولة الفلسطينية.

وأكد أن الاحتلال يسعى لفرض وقائع على الأرض بالتوسّع الاستعماري، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتزامن ذلك مع الإبادة الجماعية ضد شعبنا وهي جريمة العصر بمشاركة أميركية.

وأشاد أبو يوسف بدور مصر والأردن في رفض التهجير القسري لشعبنا، مطالبا بتوفير حماية دولية على الأرض وفرض عقوبات على الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا.





بدوره، تحدث أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد، رمزي عودة، حول أبعاد قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة، مشيرا إلى أن القمة عزّزت الموقف العربي الوطني والسعودي في تقديم الدعم المالي ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال، حيث ربطت السعودية أي علاقة مع إسرائيل بتحقيق الدولة الفلسطينية والحلول السياسية عبر منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لإعادة الإعمار والبناء والإغاثة في غزة، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاد بالموقف السياسي الداعي إلى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، والسعي الجاد لإنجاح وتجسيد حل الدولتين.

وأشار إلى عظمة مناسبة إعلان الاستقلال، وترسيخ ذلك في الذاكرة والذهن الوطني الفردي والجماعي في بيت منظمة التحرير الفلسطينية، واعتباره يوما وطنيا مخلدا خلود النضال الوطني والرمز ياسر عرفات.

وأكد، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لأهميتها الدائمة في البلوغ إلى الاستقلال الوطني في ظل محاولات جهات إقليمية ودولية التعطيل على منظمة التحرير وإفشال الحوار.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، أهمية السردية الفلسطينية وقطاع الثقافة في فلسطين، موضحا أن الكتّاب الفلسطينيين الذين يعانون من الظروف الصعبة من حيث قله دعم وتبني أعمالهم الأدبية والشعرية والكتابية، إلا أنهم مضوا قدما في شراكات عالمية تمهيدا لإطلاق الجبهة الثقافية العالمية.

من جانبه، طالب رئيس مؤسسة "منتدى فلسطين" منيب المصري، بمواصلة عقد هذه اللقاءات مع كافة فئات شعبنا، وعقد لقاءات تخصصية قطاعية، موضحا أنها إحدى الوسائل التي تمكن شعبنا من الوقوف في وجه المحتل، وآلة القتل والدمار والإبادة التي ينتهجها في قطاع غزة، والاعتداء والقتل والتدمير في المحافظات الشمالية من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين، بغية التهجير القسري. كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة لتواصل تحقيق مخرجات وتوصيات الندوة.

وقدم عدد من الحضور مداخلات عبّرت عن الاعتزاز بذكرى إعلان الاستقلال، مؤكدين ضرورة حماية منظمة التحرير ومؤسساتها في وجه الاستهداف الواضح والممنهج لإنهاء دورها وتقويض السلطة الفلسطينية ومحاصرتها، مطالبين بضرورة إنهاء الانقسام وحماية شعبنا في قطاع غزة جراء استمرار حرب الإبادة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإفشال خطط التهجير، وحماية شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس جراء تغوّل المستعمرين المدعومين بالسلاح والحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشكر مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، قاسم عواد، باسم رئيس الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، المتحدثين والحضور كافة، مشيرا إلى أن الدائرة تسعى إلى تشكيل تحالف عالمي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حق العودة.

ودعا إلى توحيد الجهود التي تقوم بها جهات فلسطينية عديدة على الساحات الإقليمية والدولية، في سبيل تشكيل هذا التحالف وتقويته، موضحا أنه يجب أن تتوحد المؤسسات الفلسطينية من جهات رسمية وشعبية ودوائر منظمة التحرير ووزارة الخارجية، وتنسيق العمل فيما بينها بغية تحقيق النجاح على المستويين الإقليمي والدولي، ليوقف المجازر والإبادة، وليخدم حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الدولة المستقلة.