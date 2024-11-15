ما الذي حقّقته سويسرا من عضويتها في مجلس الأمن خلال عاميْن؟

MENAFN - Swissinfo) شغلت سويسرا، منصب عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة، خلال عامي 2023 و2024. وتولت رئاسة المجلس للمرة الثانية، في شهر أكتوبر 2024. ما الذي يمكن لدولة مثل سويسرا أن تحققه من هذا المنبر، في ظل السياق الدولي كثير التجاذبات؟ تحليل.



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تم نشر هذا المحتوى على 15 نوفمبر 2024 - 08:18 12دقائق سارة هيلمولر ولوسيل ميرتنز

التحقت سويسرا بعضوية مجلس الأمن، في وقت عصيب للغاية، اتسم بالمنافسة الجيوسياسية الشديدة، ما أعاق فاعليته في معالجة المعاناة الإنسانية الهائلة، في الصراعات الدائرة في أماكن كثيرة مثل غزة، وأوكرانيا، والسودان، وميانمار. وتستخدم الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، حق النقضرابط خارجي بشكل متزايدرابط خارجي إذ استُخدم ضد خمسة قرارات خاصة بغزة وحدها، قبل الدعوة إلى وقف إطلاق الناررابط خارجي في القرار عدد 2728، في مارس 2024.



وأدت إجراءات الدول الأعضاء أحادية الجانب، مثل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتأخر في سداد المساهمات المالية المستحقة، إلى الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة، ما تسبّب في

أزمة سيولة خطيرة لدى المنظمة، وتقويض العمل متعدد الأطراف. وقد شهد شهر أكتوبر 2024 خاصة، الذي تولت سويسرا خلاله، رئاسة المجلس، تحديات كثيرة. فقد هوجمت الأمم المتحدة بشدة، سواء في

مستوى الخطاب، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن أمينها العام [الأمم المتحدة]“شخص غير مرغوب فيه“، أو الأفعال، عندما هاجم الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان، أو عندما حظر البرلمان الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل المتعلّقة بلجوء الشعب الفلسطيني في الشرق الأدنى (الأونروا).



تشارك المحققتان سارة هيلمولر (باحثة أولى في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ)، ولوسيل ميرتنز (أستاذة مشاركة في معهد جنيف للدراسات العليا)، في مشروع يوثق أكاديميًا عضوية سويسرا الأولى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويُعدّ المشروع

في إطار التعاون بين معهد جنيف للدراسات العليا، و المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ،

وجامعة لوزان، بتمويل من

مؤسسة جامعة لوزان.



وقد تعيق هذه الأجواء المشحونة فاعلية الهيئة المنتخبة عن أداء دورها، فتؤدي في نهاية المطاف إلى التشكيك في تأثيرها. وقد أثار هذا التفويض في سويسرا خاصة، جدلا على المستوى المحلي ، ورشحها البرلمان، بينما أظهرت الولاية السويسرية قدرة هؤلاء على الاضطلاع بأدوار مهمة؛ فقد ساهمت سويسرا في تعزيز المسائل الموضوعية والجغرافية، وابتكرت أساليب عمل، لتجاوز العقبات.



النهوض بالمسائل الموضوعية والجغرافية

فرضت سويسرا نفسها في مستوى القضايا المطروحة، كمدافع شرس عن القانون الدولي. فقد ذكّرت به (وبطابعه الإنساني) في كل تدخلاتها حول المواضيع التي تعرقلها السياسة، وركّزت على جوانب محددة، مثل حماية السكان. وقد حقق اعتماد قرار سويسري، لحماية القوة العاملة في المجال الإنساني، والأمم المتحدة في مناطق النزاعاترابط خارجي ، نجاحاً دبلوماسياً خاصاً.



كما عززت سويسرا الصكوك القانونية، من خلال العمل كـ“نقطة اتصال” في قضايا المحكمة الجنائية الدوليةرابط خارجي ، بالاشتراك مع اليابان، أو من خلال التذكير بأهمية اتفاقيات جنيف، خلال زيارة المجلس غير الرسمية، لجنيفرابط خارجي في أغسطس 2024.



وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، يقف على اليمين، والضيوف، خلف الكراسي، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف، في ساحة الأمم المتحدة، أمام مقرها الأوروبي هناك. Keystone / Salvatore Di Nolfi

وساهمت سويسرا في إبقاء قضية الأمن المناخي، مطروحة على جدول الأعمال، رغم

اعتراض بعض الدول الأعضاءرابط خارجي . وأدرجت صياغة تتعلق به في القرارات المتعلقة بتجديد ولاية بعثات السلام، على غرار مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتيرابط خارجي . كما شاركت سيراليون صياغة بيان رئاسيرابط خارجي ، اُعتمد في 24 مايو 2024 حول منطقة الساحل وغرب إفريقيا، أقر تأثير تغير المناخ المتفاقم في أمن المنطقة. كما تشارك موزمبيق رئاسة فريق الخبراء غير الرسمي، المعني بتغير المناخ، والسلام، والأمن.



وعزّزت سويسرا أخيرا، وخاصة خلال فترة رئاستها، خطة المرأة والسلام والأمن، إذ ترأست الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد، المناقشة السنويةرابط خارجي المفتوحة حول هذا الموضوع، وذكّرت بأهميّة زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام. كما دعت سويسرا عددا كبيرا من المتدخلات إلى المجلس، مما جعل عددهن مساوياً لعدد الرجال (28 امرأة و28 رجلا)،رابط خارجي ونظمت لقاء صحفيا حول دور المرأة الحيوي

رابط خارجي في إقامة السلام، قبل إحاطة المجلس بشأن كولومبيا.



وأما جغرافيا، فقد ساهمت سويسرا في تجديد ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدةرابط خارجي . ورغم ردود الفعل، على انسحاب عمليات حفظ السلام البارزة، مثل الموجودة في مالي،رابط خارجي أو جمهورية الكونغو الديمقراطيةرابط خارجي ، أو تلك التي في طور الانسحاب، فقد شهدت بعثات أخرى تجديد ولاياتها، شأن بعثتي كولومبيارابط خارجي أو جنوب السودانرابط خارجي . وقد نجحت خاصة، في قيادة المفاوضات حول تجديد ولاية عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنةرابط خارجي ، في نوفمبر2023.



وقد تميز شهر الرئاسة السويسرية لمجلس الأمن، بالتحديات المتعلقة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط خاصة. واستخدم بلد جبال الألب بصفته رئيسا، ما أوتي من وسائل

للتعامل مع الوضع. فقد نظمت سويسرا مثلا لقاءً إعلاميًارابط خارجي لدعم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ونشرت بالنيابة عن المجلس، بيانات صحفية تدين الهجماترابط خارجي على قوات حفظ السلام مثل اليونيفيل، وأكدت العمل الذي لا غنى عنهرابط خارجي لوكالة الأونروا. كما نظمت اجتماعات طارئة لتدارس العنف المتصاعد بين إيران وإسرائيلرابط خارجي .



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استخدمت سويسرا أيضًا نُهجًا مبتكرة في أساليب عمل المجلس. فوظفت أوّلا التحالفات، والمعرفة الدبلوماسية، والخبرة المعترف بها، لصياغة القرارات واعتمادها، شأن القرار 2728 الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزةرابط خارجي ، أول قرار على الإطلاق، يطرحه جميع الأعضاء العشرة غير الدائمين.



وحاولت ثانيا تجديد مقاربة المجلس تجاه الوقائع، من خلال الدعوة إلى ما أسمته بالدبلوماسية العلميةرابط خارجي .

ونظمت حوله اجتماعاً غير رسمي، خلال رئاستها الأولى، في مايو 2023، وتابعت وضع هذا البند على جدول الأعمال، في رئاستها الثانية في أكتوبر 2024، من خلال إحاطة رفيعة المستوى برئاسة وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس. فصدر بيان رئاسيرابط خارجي توافقي، يعترف بدور التطور العلمي، في إحلال السلام والأمن. واستغلت سويسرا أهمية دور رئيس المجلس السياسي، فدعت إلى مناقشات أقلّ احتقانا، وصياغة قرارات، تستند إلى أدلة ووقائع.



باسكال باريسفيل، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إحاطة بالوضع في الشرق الأوسط . Keystone / Alessandro Della Valle

وعادت سويسرا ثالثا، لإطلاق الزيارات الميدانية مع أعضاء المجلس. فقد نظمت زيارة إلى جنوب السودانرابط خارجي لفريق الخبراء غير الرسمي التابع للمجلس، المعني بالمرأة والسلام والأمن، ثم شاركت في قيادة بعثة إلى كولومبيارابط خارجي في فبراير 2024. وساهمت من خلال عمل المجلس خارج نيويورك، في الرد على الانتقادات الموجهة إليه في انفصال مناوراته وعقباته السياسية، عن السياقات الواقعية المختلفة لقراراته اليومية.



وعززت سويسرا أخيرا، شراكات المجلس مع المنظمات الإقليمية، وخاصة منها الاتحاد الأفريقي. وتدخلت فيولا أمهيردرابط خارجي خلال الرئاسة السويسرية الأولى، لدعم تمويل عمليات السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي، المصادق عليها في قرار اعتمد في ديسمبر 2023رابط خارجي . كما يسرت سويسرا الأنشطة المشتركةرابط خارجي بين الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ما عزز صورتها كبلد مؤيد للتعددية.



ورغم أهمية هذه المساهمات، لا تزال ثمة توترات هائلة بين القوى العظمى، ولا تجد القرارات عموما طريقها إلى التنفيذ، ولا يزال تأثير ابتكار أساليب العمل على المدى الطويل، في حاجة إلى تقييم.



ما الخطوة القادمة؟

تميّزت ولاية سويسرا الأولى في مجلس الأمن، بتعدد جوانبها. ولكن لا يتّضح بعد مدى قدرتها على الاستفادة من رفعة مكانتها الدولية، للحفاظ على دورها كمدافعة عن التعددية، من خلال التزاماتها تجاه مجلسي أوروبارابط خارجي وحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدةرابط خارجي مثلا، وعلاقاتها الوثيقة مع الأعضاء الخمسة دائمي العضوية خاصة.



وقد تؤثر ولايتها في مجلس الأمن، على المدى المتوسط، في جنيف الدولية أيضا؛ فقد عززت سويسرا الجهات الفاعلة، والخبرات الموجودة فيها، وأكدت أهمية الحوار بين جنيف ونيويورك. وسيكشف المستقبل،

إن كانت هذه الجهود ستيسّر التعاون الوثيق الدائم، بين مركزي الأمم المتحدة، خاصة بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وأما على المدى الطويل، فإن تقييم نجاحات (وإخفاقات) هذا التفويض الأول سيؤثر حتماً على قرار وضعمنح سويسرا تفويضا ثانية في المستقبل المنظور.

وعموما، أظهرت التجربة السويسرية في المجلس، مدى صعوبة دور الهيئة المنتخبة، سواء من حيث مستوى الخبرة المطلوبة، أو المخاطر السياسية التي ينطوي عليها،

إذ يخضع لدقة كبيرة. ولكنها أظهرت

كذلك دورها الحاسم، وخاصة في مواجهة مجلس كثير التجاذبات، إذا توفّرت الشجاعة السياسية، والاستعداد للابتكار، للوصول في النهاية إلى إصلاح النظام الحالي.



تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /أم

التدقيق اللغوي: لمياء الواد