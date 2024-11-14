الإعدام بحق ستة متهمين بقتل عنصر أمن في إيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): حكم القضاء الإيراني على ستة رجال بالإعدام لإدانتهم بتهمة قتل عنصر في قوات الأمن عام 2022 خلال موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بحسب وسيلة إعلام محلية.
وأثارت وفاة أميني منتصف سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق موجة احتجاجات واسعة امتدت أشهرا في البلاد.
وذكرت وكالة فارس للأنباء يوم الأربعاء أن أحكام الإعدام صدرت بحق ستة أشخاص حوكموا في قضية مقتل أرمان عليوردي، نقلا عن محامي أحد المتهمين.
وينتمي عليوردي إلى قوات التعبئة «البسيج» المرتبطة بالحرس الثوري، بحسب الإعلام الإيراني، وقضى عن 21 عاما متأثرا بجروحه بعد تعرضه للطعن في طهران في نوفمبر 2022.
وقال المحامي باباك باكنيا على منصة إكس إن الحكم الصادر بحق المتهمين الستة قابل للاستئناف.
وحكمت إيران في الأشهر الأخيرة على عدد من الأشخاص بالإعدام لإدانتهم بالضلوع في احتجاجات 2022 وقتل أفراد من قوات الأمن. وتم إعدام 10 أشخاص أدينوا في قضايا على صلة بالاحتجاجات.
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