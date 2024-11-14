Friday, 15 November 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعدام بحق ستة متهمين بقتل عنصر أمن في إيران

11/14/2024 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬رجال‭ ‬بالإعدام‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬بحسب‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬امتدت‭ ‬أشهرا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬صدرت‭ ‬بحق‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬حوكموا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬أرمان‭ ‬عليوردي،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬محامي‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭. ‬

وينتمي‭ ‬عليوردي‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬التعبئة‭ ‬‮«‬البسيج‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيراني،‭ ‬وقضى‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬باباك‭ ‬باكنيا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬المتهمين‭ ‬الستة‭ ‬قابل‭ ‬للاستئناف‭. ‬

وحكمت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالإعدام‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬2022‭ ‬وقتل‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وتم‭ ‬إعدام‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬أدينوا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالاحتجاجات‭.‬

MENAFN14112024000055011008ID1108888705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث