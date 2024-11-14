الإعدام بحق ستة متهمين بقتل عنصر أمن في إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬رجال‭ ‬بالإعدام‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬بحسب‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬امتدت‭ ‬أشهرا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬صدرت‭ ‬بحق‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬حوكموا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مقتل‭ ‬أرمان‭ ‬عليوردي،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬محامي‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭. ‬

وينتمي‭ ‬عليوردي‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬التعبئة‭ ‬‮«‬البسيج‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬بحسب‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيراني،‭ ‬وقضى‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬باباك‭ ‬باكنيا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بحق‭ ‬المتهمين‭ ‬الستة‭ ‬قابل‭ ‬للاستئناف‭. ‬

وحكمت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالإعدام‭ ‬لإدانتهم‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬2022‭ ‬وقتل‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭. ‬وتم‭ ‬إعدام‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬أدينوا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالاحتجاجات‭.‬