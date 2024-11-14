Friday, 15 November 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأنواع الأدبية للأطفال: المواصفات والشروط.. محاضرة في رابطة الكتاب الأردنيين

11/14/2024 2:39:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- نظمت لجنة "أدب الطفل"، في رابطة الكتاب الأردنيين، أول من أمس، محاضرة بعنوان "الأنواع الأدبية للأطفال: المواصفات والشروط"، تحدث فيها الدكتور ناصر شبانه، وأدارها محمد جمال عمرو.
استعرض المحاضر أدب الأطفال الذي ينقسم إلى قسمين كبيرين يتفرع كل منهما إلى فروع عديدة، وهما: الشعر والنثر. فنحن هنا لسنا في صدد تعريف الشعر، لافتا إلى أن تعريف الشعر، القصيدة الشعرية الصالحة للطفل يجب أن تتسم بما يأتي: أن تكون قصيرة رشيقة مناسبة لسرعة ملل الطفل ونزقه، لا تزيد على اثني عشر بيتًا شعريًا وبحسب المرحلة العمرية التي يتوجه إليها الشاعر بقصيدته.
وأضاف شبانه، أن الطفل كائن نزق وسريع الملل، ومدة التركيز لديه قصيرة، والطول المفرط للقصيدة، يكون على حساب التفاعل، التركيز والتشويق، ويخشى من انصراف الطفل عنها قبل إكمال قراءتها.
وأوضح المحاضر أن القصيدة تكتب على البحور الغنائية وافرة الموسيقا كالكامل أو المتقارب أو المتدارك أو الرمل، وتجنب الكتابة على البحور الطويلة خافتة الإيقاع كالبحر الطويل أو البسيط وغيرهما، من البحور ذات التفعيلات الكثيرة والمتنوعة، وأن توظيف الصورة الفنية والمجاز لتحريك آلة الخيال عند الطفل الذي يبدو مغرمًا بجماليات التصوير، والتحليق في فضاءات المجاز، بعيدًا عن الغموض الشديد الذي يصل حد الاستغلاق.
وتناولت القصيدة موضوعات طفولية تخص الطفل وتتحدث عنه، وتعالج قضاياه، وفيها الكثير من اللعب والمرح، وبعيدة عن عوالم الكبار الكئيبة، والقضايا الكبرى التي لا تخص الطفل في شيء، كالموضوعات السياسية والاجتماعية التي تخص الكبار.
أما الأنشودة، فهي القصيدة الشعرية التي يتم أداؤها إنشادًا بصوت الشاعر أو الطفل القارئ، ولا تسمى أنشودة حتى تؤدى صوتيًا وبطريقة الإنشاد، ويستحسن كي تكون أقوى تأثيرًا، أن تؤدى بصوت مناسب، وأداء يليق بغرض القصيدة، فإذا كانت القصيدة حماسية فهي بحاجة إلى صوت قوي وجهوري يثير الحماس في النفوس، وإذا كانت القصيدة عاطفية، فيستحسن أن يكون الصوت هادئًا وخافتًا يحمل معه موجة عاطفية وإحساسًا عاليًا بالمعنى.
وأشار شبانه إلى أن الأغنية ارتبطت بالشعر منذ قديم الزمان، فعبر العصور المتتابعة كان الشعر يؤدى غناء على ألسنة الجواري ذوات الصوت العذب الجميل، مما يكسب الشعر حلاوة لم تكن فيه، وقد تضاعف اهتمام الناس بغناء الشعر في العصر الحديث الذي حمل معه وسائل تضخيم الصوت والتحكم به والآلات الموسيقة العديدة والمتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي التي مكنت من عرض القصيدة الشعرية مغناة ترافقها الأنغام والألحان.
وأشار المحاضر إلى أنه مع ظهور الفضائيات ووسائل التواصل انتشرت أغنيات الأطفال، وبات من الشائع أن يقوم مغن باختيار نص للأطفال لتلحينه وأدائه بصوته، مصاحبًا للألحان والنغمات، ولا تستغرق الأغنية عادة أكثر من دقيقة أو دقيقتين، ويمكن أن تزيد قليلا مع المراحل العمرية المتفدمة للأطفال، مبينا أن موسيقا القصيدة ضرورة من ضرورات النص الشعري؛ فإن تلحين القصيدة وأداؤها بصوت المغني يمنحها المزيد من الدفقات الموسيقية التي يترنم الطفل لها، ويستمتع فيها، وتبدو فيه القصيدة بحيرة عذبة من الموسيقا تحمل الطفل على موجاتها إلى عوالمه البعيدة والسعيدة.
ورأى شبانه، أن السيناريو الشعري ظهر مع ظهور مجلات الأطفال، فقد بحث محررو المجلات عن تنوع في المواد، وتعدد في الزوايا، فظهر فن الحوار (السيناريو) على ضربين: نثري وشعري، وإذا كان السيناريو ظهر وعرف وانتشر بلغة النثر؛ فإن الشعراء فطنوا إلى ضرورة ظهور حوار متوازن باللغة الشعرية. أما فن المسرحية الشعرية، فقد بدأ عند اليونان القدماء، إذ يليق بهذا الفن الراقي العريق اللغة الشعرية الأسمى والأرقى، ثم تطور المسرح وتحول إلى اللغة النثرية مع نزول النص المسرحي من برجه العاج إلى أرض الواقع، وكأن لغة المسرحية جزء من كاريزما الشخصيات التي تؤدي أدوارها على خشبة المسرح، فالطفل تليق به اللغة العالية، واللغة الموقعة المنغمة، فهو يتفاعل معها، ويحبها، ويفضلها على لغة النثر.
ثم تحدث شبانه عن النثر الأدبي، الذي ينقسم إلى "القصة القصيرة"، وهي حكاية قصيرة مصوغة بقالب فني، ولها عناصرها التي تعرف بها، كـ"الحدث، الشخوص، الزمان، المكان، والعقدة"، وهي عناصر تزيد عند بعض النقاد، وتنقص عند بعضهم الآخر، وللقصة القصيرة مساحتها التي ينبغي ألا تتجاوزها، وتتراوح هذه المساحة بين بضعة أسطر وبضع صفحات بما يناسب المرحلة العمرية التي تكتب لها، فهناك مرحلة الطفولة الأولى: 1-2 سنة، مرحلة الطفولة المبكرة: 3-5 سنوات، مرحلة الطفولة المتوسطة: 6-8 سنوات، ومرحلة الطفولة المتأخرة: 9-12 سنة. والطفل في كل مرحلة لديه مدى انتباه يقصر كلما كان أصغر ويطول كلما تقدم في العمر إلى مرحلة أخرى، فكلما كان الطفل أصغر احتاج مساحة أقل من القصة، وكلما تقدم في العمر تناسبه قصة أطول وهكذا.
ونوه المحاضر إلى أهمية أن تكون قصة الطفل تتضمن عنصر التشويق الذي يحمله على التعلق بقراءة القصة حتى آخرها، ويستحسن توظيف الحوار وتلوين لغة الشخصيات المتحاورة، ومراوحة لغة الكاتب بين السرد والوصف، أو بين السرد والحوار، ويتم السرد بضمائر: الغائب وهو الأشيع، أو المتكلم، أو المخاطب في أحيان قليلة. وأن تكون لغة القصة واضحة مبسطة خالية من التعقيد والكلمات الصعبة والغريبة، والتراكيب فصيحة سليمة لا غرابة فيها ولا التباس، وجميلة مختصرة بعيدة عن التفاصيل والاستطراد، قريبة من الإفهام، فيها من السهولة والسلاسة ما يمتع الطفل ويسعده. وتكون القصة القصيرة محدودة في زمانها ومكانها وعدد شخوصها وأحداثها غير متفرعة ولا متشعبة، وتحتوي على الأفكار الطفولية، وتتناول قيمًا إنسانية عالية، وتوظف فيها الشخصية الطفولية، وتنتهي نهاية إيجابية سعيدة للطفل، فالحق فيها ينتصر، والعدل يرتفع لواؤه، والمجتهد يقطف ثمرة اجتهاده، والمخطئ ينال جزاءه؛ لأن شعور الطفل بالعدالة وضرورة تحقيقها واضح لا ريب فيه.
وقال شبانه: "إن الرواية القصيرة تناسب الأطفال اليافعين، أو الراشدين، الذين اجتازوا سن الرشد، ويمكن تحديد هذه الفترة زمانيًا بالسنوات (12-18)، فعدد صفحاتها أكثر من القصة القصيرة، وقد تصل إلى ما بين 30-60 صفحة، وتتنوع أحداثها، ويتسع زمانها ومكانها، ويزداد عدد شخصياتها وتتنوع ما بين شخصيات أساسية وثانوية، وتتنوع تقنياتها الفنية، فقد يلجأ الكاتب إلى تقنية الاسترجاع أو الاستباق، ويعول على السرد تارة وعلى الحوار في تارات أخرى، وتتعدد فيها ذروات التأزم، فهي عالم واسع مضطرب، كثير التحول، يتناول قضايا تمس الطفل في هذه المرحلة الحساسة من عمره".
ورأى المحاضر أن الرواية القصيرة تتنوع ما بين رواية اجتماعية، أو تاريخية، أو رواية خيال علمي، وتتفاوت في حجم الخيال فيها، وتبدو اللغة فيها ناضجة فيها شيء من العمق، يتداخلها المجاز، وتتنوع فيها ضمائر السرد، ويؤدي فيها الحوار دورًا مهمًا؛ لأن الحوار يحقق هدف المشاركة، ويستحضر شخصية الطفل/ البطل، ويترك له أن يعبر عن نفسه بنفسه، ويكسر احتكار الحقيقة، ويزيد في منسوب تعدد الآراء للوصول إلى الحقيقة، وهو ما ينشده الطفل ويبحث عنه.
كما تحدث شبانه عن المسرحية التي هي فن أدبي عريق وراق، بدأ شعريًا ثم تحول ليغدو من فنون النثر، ومسرحية الطفل ينبغي أن تحقق شروط أدب الطفل، وأولها أن تكون مناسبة للفئة التي توجه إليها في لغتها وتقنياتها وموضوعها وقيمها، وأن تثير الفرح والسعادة في نفس الطفل، بعيدة عن المآسي والأحزان، قريبة من قيم الحق، العدل وحقوق الطفل، تلبي رغباته، وتشبع تطلعاته، تنتهي نهاية سعيدة، وتعالج قضايا الطفولة، فيها خيال وتجسيم، تنطق فيها الحيوانات، وتتحرك الأشجار والأزهار، وتمتلك الجمادات حسًا إنسانيًا، من خلاله تتحدث وتعبر عن نفسها، ترافقها الرقصات والضحكات، ويصاحبها الإيقاع الموسيقي المعبر، معظم شخوصها من الأطفال، أو من يعبر عنهم من شخصيات موازية من العوالم الأخرى، كعالمي الحيوان والنبات.
أما السيرة الأدبية، فهي فن من الفنون الأدبية المهمة، وفق المحاضر، ولها حضور قوي في عالم الكبار، ويجب أن تتوافر في هذه السيرة الأدبية عناصر الأدب، منها لغة أدبية فصيحة وصحيحة وعالية، لها رونقها الأدبي، وحين نجول في عالم أدب الطفل، فإننا في أدب الأطفال لا نستطيع أن نكون صرحاء، وأن نقدم الواقع للطفل كما هو من دون تعديلات، لأن الطفل في مرحلة التعلم، والبحث عن قدوات، ونحن نحب أن نقدم له الواقع كما يريده ويحبه، وليس كما هو بكل عيوبه وتشوهاته.

MENAFN14112024000072011014ID1108887752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث