السودان: الاستثمار في قطاع التعدين والذهب نموذجاً

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

عُرِفَ السودان منذ العصور القديمة بتوفر عدد من المعادن على أرضه خاصة المنجنيز والكروم والنحاس والحديد وغيرها، بيد أن الذهب المعدن الأكثر شهرة، حيث عُرِفَتْ منطقة شمال السودان الحدودية مع جمهورية مصر العربية ببلاد النوبة وتعني كلمة النوبة أرض الذهب، حيث كان لدى الفراعنة اهتمام خاص بهذا المعدن، كما أن السلطان العثماني محمد على باشا كانت أهم أهدافه لغزو السودان هي الحصول على الذهب. وبحسب الخارطة الجيولوجية لدى وزارة المعادن السودانية فإن الذهب ينتشر في مناطق عديدة من السودان، في المنطقة الصحراوية في أقصى الشمال، ومناطق الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وفي أقصى غرب السودان، حيث يتمركز المعدن الأصفر بكثافة في منطقة جبل عامر، كما يوجد في جبال العوينات عند الحدود مع كل من مصر وليبيا .أما المنطقة الممتدة من وادي حلفا حتى عطبرة والتي تتميز بالصخور البركانية والرسوبية، فقد تنافست عليها العديد من الشركات للحصول على أمتياز التنقيب، فضلا ًعن منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتان تشتهران بسلاسل جبلية غنية بالمعادن خاصة جبال بنى شنغول وجبل الدائر في منطقة جبال النوبة .

يحتل السودان المرتبة الثالثة في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، تليه مالي، حيث بلغت معدلات انتاج الذهب في السودان خلال أعوام ما قبل الحرب ما بين 120 إلى 200 طن سنوياً وقد أثبتت دراسات الجدوى وتجارب الشركات التي استثمرت في الذهب بأن نسبة الاستخلاص تعادل ما قيمته 26 جرام للطن الخام فيما يتراوح متوسط الاستخلاص عالمياً ما قيمته 3-6

جرام للطن الخام . تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات قد حصلت على امتياز التعدين في مختلف أنحاء البلاد، وتعتبر شركة أرياب الفرنسية التي باشرت التنقيب منذ أوائل الثمانينات في القرن الماضي في منطقة البحر الأحمر إلى جانب شركات عديدة حصلت على إمتياز التعدين، منها على سبيل المثال لا الحصر شركة مناجم المغربية وشركات صينية وروسية وأخرى سعودية حيث بلغ إجمالي التصاديق التي منحتها وزارة التعدين بالتضامن مع وزارة الاستثمار نحو 435 تصديق لشركات

تتفاوت أحجام استثماراتها على مستوى الأعماق والمستوى السطحي كما أن الآلاف من المواطنين السودانيين قد توجهوا للتعدين التقليدي السطحي الذي يحقق لهم دخلاً جيداً.

يُشَكِلُ الذهب حالياً أكبر عائدات صادرات البلاد بعد تراجع عائدات النفظ في أعقاب انفصال جنوب السودان. ورغم الاثار السلبية للحرب التي شنتها المليشيا المتمردة على قطاع التعدين، فإن مناطق واسعة لا تزال تتمتع بحماية الدولة وبامتيازات وفق قانون الاستثمار السوداني، ولاتزال الفرصة متاحة أمام الشركات البرازيلية للولوج في هذا القطاع لما للبرازيل من تجربة متقدمة في مجال تعدين الذهب، وذلك سيحقق كسب إضافي وإثراء وتنوع للخبرات السودانية، كما سيعزز فرص التكامل وبناء المصالح المشتركة للبلدين تجسيداً لشعار الأطلسي،“جسر يربط بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية وقلبها النابض البرازيل “ .

سعادة السفير أحمد سوار، هو القائم بأعمال سفارة السودان لدى البرازيل

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The post السودان: الاستثمار في قطاع التعدين والذهب نموذجاً appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .