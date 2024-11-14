طيران الإمارات تشيد بجهود البحرين في استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد نبيل سلطان، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، أهمية جهود مملكة البحرين في تطوير السياحة الإقليمية وتعزيز التعاون في قطاع الطيران، وذلك ضمن فعاليات معرض
البحرين الدولي للطيران 2024.
وأشار إلى أن مملكة البحرين باتت تحظى باهتمام متزايد من المسافرين، نتيجة لتطورالبنية التحتية السياحية، وزيادة عدد الفنادق والخدمات المتنوعة، مؤكدًا التزام طيران الإمارات بدعم هذا النمو عبر تقديم أفضل الخدمات على رحلاتها إلى المملكة.
وأوضح أن طيران الإمارات حرصت على المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران لهذا العام بطائرة حديثة مزودة بأحدث التقنيات، بهدف تقديم تجربة متكاملة للزوار وإبراز الابتكارات الجديدة التي توفرها الشركة، مضيفًا أن جناح طيران الإمارات شهد إقبالًا لافتًا من الزوار، ما يعكس مكانة الشركة الرائدة ويعزز التواصل مع الشركاء في قطاع الطيران والسياحة.
ونوه نائب الرئيس بجهود البحرين في استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، مؤكدًا تطلع طيران الإمارات إلى مزيد من التعاون المثمر مع المملكة، ودعم مكانتها كمركز سياحي وتجاري في المنطقة، بما يسهم في تعزيز صناعة الطيران وازدهار السياحة.
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