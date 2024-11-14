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طيران الإمارات تشيد بجهود البحرين في استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى

11/14/2024 9:20:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد نبيل سلطان، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، أهمية جهود مملكة البحرين في تطوير السياحة الإقليمية وتعزيز التعاون في قطاع الطيران، وذلك ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2024.
وأشار إلى أن مملكة البحرين باتت تحظى باهتمام متزايد من المسافرين، نتيجة لتطورالبنية التحتية السياحية، وزيادة عدد الفنادق والخدمات المتنوعة، مؤكدًا التزام طيران الإمارات بدعم هذا النمو عبر تقديم أفضل الخدمات على رحلاتها إلى المملكة.
وأوضح أن طيران الإمارات حرصت على المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران لهذا العام بطائرة حديثة مزودة بأحدث التقنيات، بهدف تقديم تجربة متكاملة للزوار وإبراز الابتكارات الجديدة التي توفرها الشركة، مضيفًا أن جناح طيران الإمارات شهد إقبالًا لافتًا من الزوار، ما يعكس مكانة الشركة الرائدة ويعزز التواصل مع الشركاء في قطاع الطيران والسياحة.
ونوه نائب الرئيس بجهود البحرين في استقطاب الفعاليات الدولية الكبرى، مؤكدًا تطلع طيران الإمارات إلى مزيد من التعاون المثمر مع المملكة، ودعم مكانتها كمركز سياحي وتجاري في المنطقة، بما يسهم في تعزيز صناعة الطيران وازدهار السياحة.

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