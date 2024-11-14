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ضمن برنامج الدعم البرلماني.. التنمية السياسية يختتم دورة القيادة وإدارة الفرق المتقدمة

11/14/2024 7:20:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "القيادة وإدارة الفرق المتقدمة"، ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، والتي قدمها أحمد جناحي، مدير إدارة "العميل أولاً" في تمكين.
وهدفت الدورة إلى تطوير مهارات القيادة من خلال تعزيز قدرات المشاركين على توجيه وتحفيز فرق العمل لتحقيق الأهداف، وتحسين التواصل الفعال، وتنمية العمل الجماعي، وتعزيز التفاهم والتفاعل بين أعضاء الفريق، وإدارة الخلافات بفعالية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المؤسسية.
وتضمنت الدورة ثلاثة محاور أساسية؛ الأول بعنوان "بناء الفريق"، وركز على معرفة العناصر الأساسية لبناء الفريق، وفهم أهمية بناء علاقات عملية ناجحة من خلال العمل الجماعي، إضافةً إلى التعرف على مقومات الفريق الناجح. أما المحور الثاني فجاء بعنوان "إطلالة على التحفيز"، واشتمل على تعريف التحفيز ونظرياته، واستعراض المبدأ الذهبي للنجاح، وأنماط القيادة. وفي المحور الثالث، الذي حمل عنوان "حل المشكلات"، تم التركيز على تحسين بيئة العمل، وتعزيز لغة التفاهم، وتطوير قدرة الأفراد على حل المشكلات، مع التطرق إلى أنماط حل النزاعات.
كما اشتملت الدورة على عدد من التدريبات العملية التي ساهمت في ترسيخ الأفكار المقدمة، وتم فتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين، حيث طُرحت عدة أسئلة واستفسارات حول محاور الدورة، وتم استعراض العديد من الأمثلة الواقعية.
الجدير بالذكر أن برنامج الدعم البرلماني يهدف إلى دعم وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية لموظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، وإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الخلاقة لمتطلبات أعضاء المجلسين، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بما يتماشى مع طبيعة مهامهم.

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