ضمن برنامج الدعم البرلماني.. التنمية السياسية يختتم دورة القيادة وإدارة الفرق المتقدمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الخميس، دورة تدريبية بعنوان "القيادة وإدارة الفرق المتقدمة"، ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، والتي قدمها أحمد جناحي، مدير إدارة "العميل أولاً" في تمكين.
وهدفت الدورة إلى تطوير مهارات القيادة من خلال تعزيز قدرات المشاركين على توجيه وتحفيز فرق العمل لتحقيق الأهداف، وتحسين التواصل الفعال، وتنمية العمل الجماعي، وتعزيز التفاهم والتفاعل بين أعضاء الفريق، وإدارة الخلافات بفعالية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المؤسسية.
وتضمنت الدورة ثلاثة محاور أساسية؛ الأول بعنوان "بناء الفريق"، وركز على معرفة العناصر الأساسية لبناء الفريق، وفهم أهمية بناء علاقات عملية ناجحة من خلال العمل الجماعي، إضافةً إلى التعرف على مقومات الفريق الناجح. أما المحور الثاني فجاء بعنوان "إطلالة على التحفيز"، واشتمل على تعريف التحفيز ونظرياته، واستعراض المبدأ الذهبي للنجاح، وأنماط القيادة. وفي المحور الثالث، الذي حمل عنوان "حل المشكلات"، تم التركيز على تحسين بيئة العمل، وتعزيز لغة التفاهم، وتطوير قدرة الأفراد على حل المشكلات، مع التطرق إلى أنماط حل النزاعات.
كما اشتملت الدورة على عدد من التدريبات العملية التي ساهمت في ترسيخ الأفكار المقدمة، وتم فتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين، حيث طُرحت عدة أسئلة واستفسارات حول محاور الدورة، وتم استعراض العديد من الأمثلة الواقعية.
الجدير بالذكر أن برنامج الدعم البرلماني يهدف إلى دعم وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية لموظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب والجهات ذات العلاقة، وإعداد كوادر قادرة على الاستجابة الخلاقة لمتطلبات أعضاء المجلسين، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بما يتماشى مع طبيعة مهامهم.
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