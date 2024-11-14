مستعمرون يمنعون المواطنين من قطف الزيتون ويسرقون الثمار جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - منع مستعمرون، اليوم الخميس، المواطنين من قطف ثمار الزيتون في خربة سلامة جنوب غرب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستعمري "نجاهوت" منعت مواطنين من عائلة عودة في خربة سلامة، من قطف ثمار الزيتون، واستولت على ماكينة قطف الزيتون، وسرقت الثمار.
الجدير ذكره، أن المستعمرين كثفوا اعتداءاتهم على المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، خاصة في المناطق القريبة من المستعمرات.
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