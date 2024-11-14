مستعمرون يمنعون المواطنين من قطف الزيتون ويسرقون الثمار جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - منع مستعمرون، اليوم الخميس، المواطنين من قطف ثمار الزيتون في خربة سلامة جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من مستعمري "نجاهوت" منعت مواطنين من عائلة عودة في خربة سلامة، من قطف ثمار الزيتون، واستولت على ماكينة قطف الزيتون، وسرقت الثمار.

الجدير ذكره، أن المستعمرين كثفوا اعتداءاتهم على وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، خاصة في المناطق القريبة من المستعمرات.