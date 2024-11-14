"بيبرستون العالمية" ترسم ملامح مستقبل الاستثمار بابتكارات جديدة خلال معرض المال قطر 2024

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) الدوحة، قطر ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 – بيبرستون، شركة عالمية رائدة في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات؛ تحتفل بمشاركتها الفعالة وحصولها على جائزة مرموقة خلال معرض المال قطر 2024. توفر بيبرستون للمتداولين مزايا وخدمات التداول في مجموعة واسعة من الأصول المالية؛ بما في ذلك العملات المشفرة، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، والعملات، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). حيث استضاف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الحدث العالمي يومي 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون منصة بارزة تجمع قادة الصناعة والمشاركين، مما أتاح لهم التواصل بفعالية في بيئة ديناميكية تعزز فرص التعاون وتبادل الرؤى والأفكار.
وخلال مشاركتها في معرض المال قطر 2024، حازت بيبرستون على جائزة "أفضل برنامج شراكة". وبالطبع، تعكس تلك الجائزة المرموقة التزام الشركة المتواصل بتمكين المتداولين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من خلال توفير مزايا الوصول إلى أسواق المال العالمية والتداول في مجموعة واسعة من الأصول المالية، فضلاً عن تزويد المستثمرين بأدوات سوق مبتكرة ورؤى تحليلية متميزة تعزز من تجربتهم في عالم الاستثمار. تتميز بيبرستون بنهجها المبتكر وحلولها المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتداولين، كما تشتهر أيضًا بمنصتها القوية التي تتيح للمستثمرين استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص؛ تشمل تداول العملات المشفرة، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، بالإضافة إلى العملات الأجنبية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs).
وفي تصريح له حول تلك المشاركة، أشار جيمس بيري كين، رئيس الشراكات الاستراتيجية في بيبرستون بقوله "بالطبع سعداء جدا، بمشاركتنا الفعالية في معرض المال قطر 2024، الذي يعد فرصة جيدة للتواصل عن قرب مع مجتمع التداول في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعد فرصة أيضا لمشاركة خبرتنا العالمية وتمكين المتداولين الطموحين من الوصول إلى أسواق المال، بغض النظر عن مستويات في عالم التداول." وتابع بقوله: "لدينا التزام صارم ليس فقط بتعزيز قدرات المتداولين، بل أيضًا بتوفير الموارد والدعم اللازمين بما يحقق لهم النجاح في عالم المال الذي يتسم بالديناميكية والتغيير المستمر."
وخلال مشاركتها، تفاعلت بيبرستون مع الحضور عبر تنظيم جلسات تفاعلية وورش عمل، بالإضافة تقديم إلى عروض توضيحية أظهرت مزايا ابتكارات الشركة وحلول الابداعية. وقد أتيح لزوار جناح بيبرستون فرصة لقاء ممثلي وخبراء الشركة، والتعرف بشكل مباشر على آليات وأدوات التداول المبتكرة. إلى جانب التعمق في الاستراتيجيات المصممة للتعامل بدقة واحترافية مع التعقيدات التي تشهدها أسواق المال العالمية حاليًا، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والخبرة البشرية المتميزة. بالطبع، وفرت تلك المناقشات رؤى قيّمة، نجحت في تلبية احتياجات المتداولين المبتدئين والمحترفين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز محافظهم الاستثمارية.
من جانبه، صرح إيس مايكل شوان، مدير HQMENA قائلاً: "لقد رسخ معرض Money Expo Global مكانته كوجهة مثالية للتمكين المالي، حيث نجح خلال السنوات الأخيرة في استقطاب جمهور متنوع من مناطق تشمل أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشرق آسيا، وجنوب آسيا." وأضاف: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، حيث استطعنا جذب أكثر من 35 ألف زائر، واستضافة 500 راعٍ وعارض، و500 متحدث خبير من 100 دولة حول العالم. هذا الإنجاز يؤكد، مكانة الحدث كأحد أهم الفعاليات في المنطقة." واختتم شوان حديثه قائلا: "لدينا قناعة راسخة وثقة تامة بأن نسخة قطر 2024 سوف تواصل تقديم فرص لا مثيل لها للتواصل، والتعلم، والتعاون في عالم المال."
علاوة على ذلك، كان المعرض أول حدث عالمي يشهد إعلان بيبرستون عن حملتها الترويجية العالمية "تحدي إحالة العملاء والوصول إلى منصة التتويج"، وهي حملة جديدة ومثيرة مصممة خصيصًا للوسطاء المعرفين، لتمنحهم فرصة التنافس والتسجيل خلال فترة الحملة التي سوف تنتهي في 1 كانون الثاني/يناير 2025، ودعوة عملائهم للمشاركة في التداول بالنسخ للحصول على جوائز حصرية. حيث تتضمن جوائز الحملة، رحلات شاملة إلى أستراليا، بما في ذلك قضاء يوم "مميز" في ضيافة كبار الشخصيات (VIP) خلال فعاليات سباق فورمولا 1، للفائزين بالمركز الأول. بالإضافة إلى 3 جوائز أخرى رائعة مستوحاة من عالم سباقات فورمولا 1.
كان معرض المال قطر 2024 حدثًا فريدا وملتقى عالمي، جمع الخبراء والمحترفين ورواد مجال صناعة التمويل. وبدورها، تشكر بيبرستون جميع المتداولين الطموحين والمحترفين المتحمسين لعالم أسواق المال، الذين شاركوا فريق عمل وخبراء الشركة فعاليات التي أقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، واستمتعوا بتجربة الابتكار واكتساب الخبرات التي ترسم آفاق مستقبل التداول.
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