الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار مع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 19.8 دولار عند2586.50 دولار للأوقية، بعدما لامست 2625 دولار.

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% مسجلًا 106.49 نقطة في الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.2% في أكتوبر، وبذلك وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.6%، بعدما تباطأ إلى 2.4% في سبتمبر.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مع بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدًا الخميس، قبل يوم من بيانات مبيعات التجزئة.