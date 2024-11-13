الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار مع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.
وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 19.8 دولار عند2586.50 دولار للأوقية، بعدما لامست 2625 دولار.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% مسجلًا 106.49 نقطة في الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.2% في أكتوبر، وبذلك وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.6%، بعدما تباطأ إلى 2.4% في سبتمبر.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مع بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدًا الخميس، قبل يوم من بيانات مبيعات التجزئة.
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