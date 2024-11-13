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الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية مع ارتفاع الدولار

11/13/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار مع تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 19.8 دولار عند2586.50 دولار للأوقية، بعدما لامست 2625 دولار.

موضوعات متعلقة مجموعة أداني تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة بأمريكا معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% مسجلًا 106.49 نقطة في الساعة 12:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.2% في أكتوبر، وبذلك وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.6%، بعدما تباطأ إلى 2.4% في سبتمبر.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مع بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدًا الخميس، قبل يوم من بيانات مبيعات التجزئة.

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