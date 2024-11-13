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الشباب يواجه الكويت الكويتي في ((الآسيوية))

11/13/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ثاني‭ ‬مواجهاته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منافسه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهرًا،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ويتطلع‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتجاوز‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬امتلاكه‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محترفين‭ ‬تونسيين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكنهما‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭. ‬

وتعادل‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭/‬29،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الشباب‭ ‬مباراة‭ ‬مميزة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬واستطاع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

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