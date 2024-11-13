الشباب يواجه الكويت الكويتي في ((الآسيوية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض فريق الشباب الأول لكرة اليد ثاني مواجهاته في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، عندما يلتقي اليوم الخميس منافسه الكويت الكويتي، لحساب المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة 1:00 ظهرًا، على صالة الدحيل الرياضية في قطر.
ويتطلع ممثل كرة اليد البحرينية إلى تحقيق الفوز الأول في مباراته الثانية في البطولة، كما أنه يمتلك الحلول المناسبة لتجاوز الفريق الكويتي في ظل امتلاكه العناصر المميزة، بالإضافة إلى محترفين تونسيين قادرين على تقديم أفضل ما يمكنهما خلال هذه المواجهة.
وتعادل الشباب في مباراته الأولى في البطولة أمام الريان القطري بنتيجة 29/29، حيث قدم الشباب مباراة مميزة وخصوصاً في الشوط الثاني، واستطاع من خلالها تعديل النتيجة في نهاية المطاف بعدما كان متأخرا بفارق 4 أهداف في الشوط الأول.
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