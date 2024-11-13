سلمان بن سلطان يزور الحناكية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/13/2024 3:06:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، محافظة الحناكية، للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار محافظات ومراكز المنطقة.
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