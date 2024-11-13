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تسجيل أول جمعية لموقوفي الخدمات

11/13/2024 3:03:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت جمعية التيسير لموقوفي الخدمات أعمالها، كأول جمعية متخصصة على مستوى المملكة في مجال دعم موقوفي الخدمات، عبر إعانات ودعم محكوم بلائحة صرف المساعدات، والتي تنظم عملية ترشيح واختيار الحالات المحتاجة إلى الدعم، وفق معايير اجتماعية واقتصادية.
مصفوفة متكاملة
جاءت فكرة إنشاء الجمعية بناءً على الحالات التي كانت ترد والتي تحتاج الى الدعم، ليكون ذلك نواة لتأسيس الجمعية لتعنى وتهتم بموقوفي الخدمات، وتقدم لهم العديد من الأهداف والبرامج، بما يمكنهم من تصحيح أوضاعهم، بناءً على الإسهامات التي تقدم من الجمعية، فيما جاء تأسيس الجمعية بعد أن استوفت المتطلبات النظامية، إذ صدر لها الترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهو ما يسهم في أداء عملها وفق مصفوفة متكاملة من الخدمات والبرامج والمشروعات التي تحقق الأهداف التي قامت من أجلها.
بناء المساكن
تشترط الجمعية لتقديم خدماتها لموقوفي الخدمات جملة من الشروط والضوابط، من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم من موقوفي الخدمات، وأن يتم توضيح إجمالي مبلغ كل أمر إيقاف خدمات وحده، والمبلغ المسدد، والمبلغ المتبقي. كما يجب أن يكون أمر إيقاف الخدمات ساري المفعول لدى دائرة التنفيذ في المحكمة، وأن يكون تاريخه من 1444/08/29هـ وما قبل، وأن تسدد الرسوم المقررة بـ ((رسوم خدمات الجمعية))، فيما تقدم الجمعية حزمة من البرامج ومن ضمنها بناء المساكن ودعم الزواج الأول والمساعدات الطارئة والسلال الغذائية والأجهزة الكهربائية، ويتم ذلك بعد دراسة الحالة من قبل الباحث الاجتماعي، وتقييم مدى الاحتياج للدعم.
شروط وضوابط
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- المتقدم من موقوفي الخدمات
- إيضاح المبلغ المسدد والمتبقي
- أمر الإيقاف ساري المفعول لدى دائرة التنفيذ.

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