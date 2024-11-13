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الصين تستعرض رحلتها مع الرقمنة في مؤتمر الجودة

11/13/2024 3:03:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف النسخة التاسعة من المؤتمر الوطني للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت شعار ((الجودة في عصر التقنيات المتقدمة))، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة بين 17 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار على المستوى المحلي والدولي.
وخصص المؤتمر جلسة نقاشية للدولة الضيف في اليوم الثاني تحت عنوان ((رقمنة الجودة في تحسين العمليات بالمنظمات))، يشارك فيها لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لبايت بلس، من مجموعة بايت دانس، والدكتور شون شي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية نائب رئيس شركة سينكو للصناعات الدوائية والزائر بجامعة بكين، ولييوان ليو المؤسس المشارك لشركة RealAI نائبة رئيس الاتحاد الصيني لصناعة الإلكترونيات والمعلومات، وشانشان جو مديرة الحلول في شركة SenseTime.
كما ستقام خلال المؤتمر جلسة أخرى للدولة الضيف لمناقشة ((دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في توكيد الجودة)) يشارك فيها البروفيسور لي دونغ، نائب عميد معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام ونائب رئيس اتحاد النساء في بكين، وجينغ وين فيفيان شيوي، رئيس قسم الأعمال الدولية عضو في فريق التأسيس بايتشوان آي آي، والبروفيسور يو يانغ مؤسس HPC-AI Tech أستاذ رئاسي في الجامعة الوطنية في سنغافورة، وسيينغ قونغ، مدير أول في الذكاء الذكي إيكاركس، مجموعة جيلي.
وتمتلك جمهورية الصين الشعبية تاريخًا حافلًا في مجال الجودة، ازدهر مع تأسيس الهيئة الصينية لشهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية عام 1985م، الذي تطور عام 2002م ليصبح تحت مسمى المركز الصيني لشهادة الجودة نتيجة لاندماج عدة منظمات ووكالات إدارية من بينها: مركز شهادات الجودة وتفتيش شركات استيراد وتصدير السلع الصيني الوطني، واللجنة الفرعية للأجهزة الوطنية، واللجنة الفرعية للأجهزة المنزلية، ومكتب بكين لمراجعة المكتب الصيني لفحص السلع، وفي عام 2007م تمت إعادة الهيكلة ليصبح المركز الصيني لشهادات الجودة أكبر سلطة للاعتمادات في الصين.
وتمثّل مشاركة الصين فرصةً لتعزيز التعاون بين البلدين، ومواكبة أحدث التطوّرات العالمية، عبر فعاليات المؤتمر الوطنيّ للجودة الذي يُعدّ منصّةً حيويّةً لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم حلولٍ مُبتكرةٍ للتحدّيات التي تُواجه مختلف القطاعات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية لتعزيز قدرات القطاعين الحكوميّ والخاصّ، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات المملكة في مجالات الجودة الشاملة والتنمية المستدامة.

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