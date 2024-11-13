صندوق النقد يكتب: فرص العمل فى أفريقيا.. تحديات الطفرة السكانية ومسارات الحلول

تشهد أفريقيا طفرة سكانية بينما العالم يعانى شيخوخة السكان، فبحلول عام 2030، سيأتى نصف المشاركين الجدد فى القوى العاملة العالمية من أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يقتضى خلق ما يصل إلى 15 مليون وظيفة جديدة سنوياً.

هذا التحدى يتسم بالحدة بصفة خاصة فى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات والاقتصادات منخفضة الدخل، والتى تبلغ حصتها حوالى 80% من احتياجات المنطقة السنوية إلى خلق فرص العمل، لكنها لا تزال حتى الآن هى الأشد معاناة عندما يتعلق الأمر بتوفير الوظائف.

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وتتسم هذه الاقتصادات بمعدلات خصوبة مرتفعة للغاية، غير أن أعداد السكان الشباب لم تبلغ الذروة بعد فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد سكان النيجر 26 مليون نسمة فى حين أن نسبة السكان الشباب لا يُتوقع أن تبلغ ذروتها حتى عام 2058، وستحتاج النيجر إلى خلق 650 ألف وظيفة جديدة سنويًا على مدى الثلاثين عامًا القادمة.

وعلى العكس من ذلك، بلغت نسبة السكان الشباب ذروتها بالفعل فى كثير من البلدان متوسطة الدخل مثل بوتسوانا وغانا وناميبيا وموريشيوس، وسوف تواجه هذه البلدان ضغوطًا أقل حدة لتوفير فرص العمل.

والاستفادة من الإمكانات التى تتيحها طفرة النمو السكانى فى أفريقيا تقتضى توليد أعداد هائلة من الوظائف المنتجة عالية الجودة والتى تحقق دخلًا أعلى من مستوى الكفاف، سواء من خلال القيام بأدوار رسمية أو العمل للحساب الخاص.

وهناك ثلاثة تحديات رئيسية أمام توفير ما يكفى من فرص العمل الجيدة، غير أن صناع السياسات يمتلكون الأدوات لإحداث تغيير.تحويل الوظائف غير الرسمية من فخ إلى جعلها نقطة انطلاق، وتتضمن السياسات الموجهة إعطاء دفعة للإنتاجية فى القطاع غير الرسمى من خلال التدريب لاكتساب المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وتحسين إمكانات الحصول على التمويل، والسياسات التى تشجع التحول إلى العمل فى القطاع الرسمى، ووضع برامج سوق العمل التى تساعد الشباب، وخاصة النساء اللائى يواجهن حواجز إضافية، على الانضمام إلى القوة العاملة سيكون له جدوى فى ضمان تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

تهيئة الظروف المناسبة التى تؤدى إلى زيادة فرص العمل فى القطاعات عالية الإنتاجية مثل الخدمات والصناعات التحويلية الحديثة.

وفى ظل محدودية الموارد العامة، يمكن للحكومات أن تحدد التدابير ذات الأولوية التى تعود بالنفع على قطاعات متعددة، مثل تحسين المنافسة فى السوق والاستثمار فى البنية التحتية التى تحقق مردودية الإنفاق، وينبغى لها أن تتوخى الحرص إزاء السياسات الصناعية الموجهة نحو قطاعات محددة، لأنها يمكن أن تكون مكلفة وتشويهية وتشكل مخاطر من الفساد.

تحطيم الحواجز أمام نمو الأعمال الخاصة، فتحديد أولويات البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والإنترنت والطرق ووسائل النقل العام بتكلفة معقولة يمكن أن يسهل تدفق السلع والخدمات، وكذلك فإن الحد من الروتين وكبح الفساد سيساعدان الشركات على النمو.

ويمكن إتاحة قدر أكبر من التمويل من خلال جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر وتطوير أسواق رأس المال المحلية، ومن شأن تعزيز التكامل والتجارة الإقليميين أن يسهم فى توسيع الأسواق.

فيمكن للمجتمع الدولى أن يجنى الكثير من المنافع من ازدهار فرص العمل فى أفريقيا جنوب الصحراء.

ولن تقتصر منافع زيادة فرص العمل بقوة على بلدان المنطقة وشعوبها، وإنما هى أيضًا ستشكل قاطرة للنمو والاستهلاك والاستثمار فى الاقتصاد العالمى.

والإخفاق فى ذلك يمكن أن يفضى إلى تفاقم الفقر وأن يشعل عدم الاستقرار ويدفع إلى الهجرة، أما النجاح فيه فيمكن أن يطلق العنان لرخاء إفريقيا والعالم كله.

ويجب على صناع السياسات السعى لإحداث تغيير حقيقى سيفتح الطريق أمام ملايين الأشخاص نحو مستقبل للوظائف أكثر إشراقًا.