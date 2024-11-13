رئيس سلامة الغذاء والملحق التجاري بسفارة النمسا يبحثان سبل تعزيز التعاون

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي مع المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة جورج كرن، سبل تعزيز التعاون المشترك.

واستعرض الهوبي -خلال اللقاء- الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة، وطرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسية بالأسواق العالمية.

موضوعاتغدا.. ((منتجى الدواجن)) يبدأ توريد بيض المائدة للسلاسل التجارية عجز الميزان التجاري لمصر يرتفع للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس “المنصورة للدواجن” تبدأ إنتاج الدواجن المجمدة الشهر الجارى

وحول منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتي يتم إصدارها طبقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة.

من جانبه.. أشاد المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.

وقال إن هناك ما يقارب الـ500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، وإمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تلك الشركات.