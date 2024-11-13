رئيس سلامة الغذاء والملحق التجاري بسفارة النمسا يبحثان سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي مع المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة جورج كرن، سبل تعزيز التعاون المشترك.
واستعرض الهوبي -خلال اللقاء- الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة، وطرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسية بالأسواق العالمية.
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وحول منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتي يتم إصدارها طبقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة.
من جانبه.. أشاد المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.
وقال إن هناك ما يقارب الـ500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، وإمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تلك الشركات.
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