مجموعة جزائرية للأدوية تحقق تقدماً في الانتاج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تستعد مجموعة صيدال الجزائرية المملوكة للدولة لإنهاء العام 2024 محققة أعمال تجارية بقيمة 23 مليار دولار أمريكي والتمكن في العام 2025 إلى تحقيق 35 مليار دولار أمريكي، في ظل استراتيجية تنويع الانتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت خبراً حول هذا الموضوع يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر استناداً لإعلان قام به الرئيس التنفيذي للشركة السيد وسيم قدري خلال منتدى الإذاعة الجزائرية. ووفقاً للرئيس التنفيذي فقد حققت الاعمال التجارية لمجموعة صيدال إجمالي 19.6 مليار دولار أمريكي.

وأضاف قدري بأن الزيادة المخطط لها لهذا العام ستأتي مدفوعة بشكل رئيسي بالاستثمارات التي تم ضخها في المجموعة وبزيادة انتاج الأدوية من 130 مليون وحدة في العام 2023 إلى 135 مليون وحدة في العام 2024. ووفقاً للرئيس التنفيذي كذلك، تهدف الشركة لأن تتحول إلى رائد في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

المزيد من الانتاج الوطني

كذلك وفقاً للرئيس التنفيذي، إن استراتيجية صيدال ستساهم في زيادة نسبة الأدوية المنتجة محلياً إلى ما يقارب 100% من الاستهلاك الجزائري خلال خمس سنوات، حيث تبلغ اليوم 70%. كما قال قدري أنه من ضمن أدوية الأورام، تنتج الشركة 12 نوعاً وتنوي الوصول إلى 50 نوعاً في المستقبل القريب. وبهذا، من المتوقع أن تخفف الجزائر من وارداتها من هذه المنتجات بمقدار 300 مليون دولار أمريكي سنوياً.

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©Ryad Kramdi/AFP

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