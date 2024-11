مجموعة جزائرية للأدوية تحقق تقدماً في الانتاج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تستعد مجموعة صيدال الجزائرية المملوكة للدولة لإنهاء العام 2024 محققة أعمال تجارية بقيمة 23 مليار دولار أمريكي والتمكن في العام 2025 إلى تحقيق 35 مليار دولار أمريكي، في ظل استراتيجية تنويع الانتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت خبراً حول هذا الموضوع يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر استناداً لإعلان قام به الرئيس التنفيذي للشركة السيد وسيم قدري خلال منتدى الإذاعة الجزائرية. ووفقاً للرئيس التنفيذي فقد حققت الاعمال التجارية لمجموعة صيدال إجمالي 19.6 مليار دولار أمريكي.

وأضاف قدري بأن الزيادة المخطط لها لهذا العام ستأتي مدفوعة بشكل رئيسي بالاستثمارات التي تم ضخها في المجموعة وبزيادة انتاج الأدوية من 130 مليون وحدة في العام 2023 إلى 135 مليون وحدة في العام 2024. ووفقاً للرئيس التنفيذي كذلك، تهدف الشركة لأن تتحول إلى رائد في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

المزيد من الانتاج الوطني

كذلك وفقاً للرئيس التنفيذي، إن استراتيجية صيدال ستساهم في زيادة نسبة الأدوية المنتجة محلياً إلى ما يقارب 100% من الاستهلاك الجزائري خلال خمس سنوات، حيث تبلغ اليوم 70%. كما قال قدري أنه من ضمن أدوية الأورام، تنتج الشركة 12 نوعاً وتنوي الوصول إلى 50 نوعاً في المستقبل القريب. وبهذا، من المتوقع أن تخفف الجزائر من وارداتها من هذه المنتجات بمقدار 300 مليون دولار أمريكي سنوياً.

