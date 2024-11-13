السفيرة جادو تدعو المسؤولين الاوروبيين للعمل على وقف العدوان وتحقيق حل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل /PNN/ التقت السفيرة د. أمل جادو شكعة، سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، مع السفير فرانشيسكو فونتان، رئيس ديوان
جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، تم بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أطلعت السفيرة جادو شكعة السفير فونتان على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، وأثارت القلق الدولي جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع.
كما تطرقت السفيرة جادو شكعة إلى سياسات الاحتلال التوسعية في الضفة الغربية، بما في ذلك استمرار مشاريع الضم والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من مناطقهم، مما يعمق من عزل التجمعات الفلسطينية ويقوّض فرص السلام ويُفشل حل الدولتين. وأشارت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
وعبّرت السفيرة جادو عن شكرها للجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لدعم مبادرات السلام، وأشادت بالتحالف العالمي الهادف إلى تنفيذ حل الدولتين كإطار أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن هذا التحالف يشكل خطوة مهمة لدفع عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد السفير فونتان التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل السلام في المنطقة وضرورة حماية حقوق الفلسطينيين، مشدداً على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم المبادرات التي تساهم في تحقيق حل الدولتين. وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساهمة في الجهود الدولية الرامية لإنهاء النزاع وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
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