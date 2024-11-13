السفيرة جادو تدعو المسؤولين الاوروبيين للعمل على وقف العدوان وتحقيق حل الدولتين

MENAFN - Palestine News ) بروكسل /PNN/ التقت السفيرة د. أمل جادو شكعة، سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، مع السفير فرانشيسكو فونتان، رئيس ديوانجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، تم بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أطلعت السفيرة جادو شكعة السفير فونتان على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، وأثارت القلق الدولي جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع.

كما تطرقت السفيرة جادو شكعة إلى سياسات الاحتلال التوسعية في الضفة الغربية، بما في ذلك استمرار مشاريع الضم والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من مناطقهم، مما يعمق من عزل التجمعات الفلسطينية ويقوّض فرص السلام ويُفشل حل الدولتين. وأشارت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وعبّرت السفيرة جادو عن شكرها للجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لدعم مبادرات السلام، وأشادت بالتحالف العالمي الهادف إلى تنفيذ حل الدولتين كإطار أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن هذا التحالف يشكل خطوة مهمة لدفع عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد السفير فونتان التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل السلام في المنطقة وضرورة حماية حقوق الفلسطينيين، مشدداً على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم المبادرات التي تساهم في تحقيق حل الدولتين. وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساهمة في الجهود الدولية الرامية لإنهاء النزاع وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.