مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا

MENAFN - Swissinfo) وفقاً لمذكرة داخلية أعدّتها إحدى إدارات وزارة الخارجية السويسرية، فإن قطع إمدادات الأونروا عن غزة، قد يجعل من سويسرا عرضة لاتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

English en Swiss foreign memo on funding raises alarm الأصلي طالع المزيدSwiss foreign ministry memo on UNRWA funding raises alar

تم نشر هذا المحتوى على 13 نوفمبر 2024 - 09:00 8دقائق قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS)

قد تتعرّض سويسرا، في حال قطعت مساعداتها عن وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى) ( UNRWA)، للملاحقة القانونية بتهمة التواطؤ، في أفعال قد تُعتبر جرائم إبادة جماعية، خاصة وقد تم الشروع فعلياً باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية (ICJ).



ولم يُطرح هذا التقييم الصادر عن وزارة الخارجية السويسرية، الذي اطلعت عليه قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ،رابط خارج

للنقاش بعد. لكنه يُعد عنصراً أساسياً في النقاش الجاري داخل البرلمان السويسري حول تمويل الأونروا.



الوثيقة التي اطلعت عليها وحدة التحقيقات في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، أعدتها إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية في شهر فبراير الماضي. وجاءت بعد أيام قليلة من تبني محكمة العدل الدولية تدابير احترازية ضد إسرائيل، على خلفية شكوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة.

