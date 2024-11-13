مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا

(MENAFN
- Swissinfo)
وفقاً لمذكرة داخلية أعدّتها إحدى إدارات وزارة الخارجية السويسرية، فإن قطع إمدادات الأونروا عن غزة، قد يجعل من سويسرا عرضة لاتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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13 نوفمبر 2024 - 09:00
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قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS)
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Swiss foreign Ministry memo on UNRWA funding raises alarm
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قد تتعرّض سويسرا، في حال قطعت مساعداتها عن وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى) ( UNRWA)، للملاحقة القانونية بتهمة التواطؤ، في أفعال قد تُعتبر جرائم إبادة جماعية، خاصة وقد تم الشروع فعلياً باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية (ICJ).
ولم يُطرح هذا التقييم الصادر عن وزارة الخارجية السويسرية، الذي اطلعت عليه قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ،رابط خارج
للنقاش بعد. لكنه يُعد عنصراً أساسياً في النقاش الجاري داخل البرلمان السويسري حول تمويل الأونروا.
الوثيقة التي اطلعت عليها وحدة التحقيقات في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، أعدتها إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية في شهر فبراير الماضي. وجاءت بعد أيام قليلة من تبني محكمة العدل الدولية تدابير احترازية ضد إسرائيل، على خلفية شكوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة.
MENAFN13112024000210011054ID1108881781
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