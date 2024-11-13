Wednesday, 13 November 2024 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكّرة داخلية لوزارة الخارجية السويسرية تحذّر من عواقب قطع إمدادات الأونروا

11/13/2024 9:07:31 AM
(MENAFN- Swissinfo) وفقاً لمذكرة داخلية أعدّتها إحدى إدارات وزارة الخارجية السويسرية، فإن قطع إمدادات الأونروا عن غزة، قد يجعل من سويسرا عرضة لاتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

تم نشر هذا المحتوى على 13 نوفمبر 2024 - 09:00 8دقائق قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS)
  • English en Swiss foreign Ministry memo on UNRWA funding raises alarm الأصلي طالع المزيدSwiss foreign ministry memo on UNRWA funding raises alar

قد تتعرّض سويسرا، في حال قطعت مساعداتها عن وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى) ( UNRWA)، للملاحقة القانونية بتهمة التواطؤ، في أفعال قد تُعتبر جرائم إبادة جماعية، خاصة وقد تم الشروع فعلياً باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية (ICJ).

ولم يُطرح هذا التقييم الصادر عن وزارة الخارجية السويسرية، الذي اطلعت عليه قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ،رابط خارج
للنقاش بعد. لكنه يُعد عنصراً أساسياً في النقاش الجاري داخل البرلمان السويسري حول تمويل الأونروا.

الوثيقة التي اطلعت عليها وحدة التحقيقات في قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، أعدتها إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية في شهر فبراير الماضي. وجاءت بعد أيام قليلة من تبني محكمة العدل الدولية تدابير احترازية ضد إسرائيل، على خلفية شكوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة.

MENAFN13112024000210011054ID1108881781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث