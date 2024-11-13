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- Sherpa Communications) ألتيريكس تعلن عن إطلاق مجموعة من الميزات الإضافية لتعزيز التحليلات الهجينة ومسار العمل
يوفر الإصدار الجديد إمكانيات مبتكرة لمحللي الأعمال لتمكينهم من الوصول إلى البيانات بسلاسة وإعداد التقارير بمساعدة الذكاء الاصطناعي
13 نوفمبر 2024 — أعلنت ألتيريكس (Alteryx, Inc.)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات الآلية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن أحدث إصداراتها لخريف 2024 لمنصة ألتيريكس. تدعم التحديثات الجديدة هياكل العمل الهجينة وتلبي احتياجات العملاء سواء كان تواجدهم محصوراً على السحابة أو على أرض الواقع. يوفر الإصدار الجديد لخريف 2024 تجربة تحليلات سلسة لمحللي الأعمال وذلك بتقديم منظور أوسع لنطاق الرؤى القائمة على البيانات عبر مختلف الأقسام والقطاعات.
في الوقت الذي تواصل به الشركات اكتساب رؤى قيّمة من كميات البيانات الهائلة، يتطلع قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات إلى اكتساب المزيد من التحكم في بياناتهم دون الحاجة إلى تكتيلها في صوامع مغلقة أو تقييد وصول المستخدمين لها لاتخاذ القرارات المستنيرة. لهذا، يميل قادة تكنولوجيا المعلومات بشكل متزايد إلى البيئات الهجينة لتحسين استخدام الحلول المستندة إلى السحابة والحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع وتعزيز الترابط بينها.
يأتي إصدار خريف 2024 مدفوعاً بملاحظات العملاء ويركز على الارتقاء بتجربة المستخدمين لتمكينهم من تطوير وإدارة التحليلات بسلاسة لزيادة الإنتاجية. تتضمن الميزات الجديدة ما يلي:
• موصلات جديدة للبيانات، بما في ذلك الدعم لمساحة التخزين على سحابة غوغل وقاعدة بيانات “SingleStore”، ليجني العملاء أقصى قيمة من استثماراتهم في البيانات عبر المزيد من المنصات.
• ميزة “Alteryx Cloud Execution for Desktop” لدعم التطبيقات التحليلية، والتي تتيح سهولة تبني وإدارة واستخدام التطبيقات المخصصة سواء على أرض الواقع أو في السحابة لعملاء “AWX”، “Azure”، وعملاء منصة سحابة غوغل.
• تحسينات لميزة “Enterprise Utility”، والتي تقدم مرونة أكبر وتحكّماً أكثر في إدارة المستخدمين للعمليات الإدارية مع مراعاة تعزيز الأمان.
• تحسينات لواجهة برمجة تطبيقات الخادم، والتي تمكّن المسؤولين من اتخاذ إجراءات برمجية إضافية، بما في ذلك جدولة التطبيقات التحليلية ومعاينة جميع الوظائف عبر واجهة برمجة التطبيقات، مما يعزز الكفاءة ككل.
وبمناسبة هذا الإطلاق الجديد، علّق جاي هندرسون، النائب الأول لمدير إدارة المنتجات في ألتيريكس، قائلاً: "توكّد أحدث التحسينات التي أجريناها على منصة ألتيريكس التزامنا بتمكين محلّلي الأعمال من تسخير البيانات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة، حيث تتيح لهم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه الارتقاء بإنتاجيتهم وقضاء وقت أقل في المهام الإدارية، وتوفر لهم المزيد من الوقت لاستخلاص رؤى مفيدة من بياناتهم."
من المتوقع أن تبلغ نسبة الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط 2% في عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار أمريكي، مما يجعل هذا الإصدار الجديد، الذي سيتوفر بوضع المعاينة على نطاق واسع، إضافة قيّمة في الوقت المناسب، حيث يقدم ميزات إضافية ترتقي بمستوى استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لعملاء ألتيريكس.
• ميزة “Magic Reports” في وضع المعاينة العام: هذه الميزة المبتكرة في أحدث إصدارات ألتيريكس لتمكين إعداد التقارير وتصورها تجميع بين مرونة المحرر المتقدم وقوة التحليلات الآلية وبراعة الذكاء الاصطناعي لأتمتة توليد الرؤى وتبسيط إعداد التقارير. تتيح ”Magic Reports”، الحل الشامل المرن المدعم بالذكاء الاصطناعي، إنشاء ومشاركة تقارير تحليلية مرنة وقوية للعملاء والتعاون في العمل عليها.
• الوضع القياسي في وضع التوفر العام: ينضوي هذا الوضع الجديد ضمن حل “Designer Cloud” ويقدم مجموعة قوية من أدوات “Designer Prep and Blend” الجديدة لتوسيع حالات الاستخدام وتبسيط العمل مع بيانات السحابة.
• ميزة “LiveQuery” في وضع المعاينة العام: يعمل أحدث تحديث لمنصة ألتيريكس السحابية على تعزيز التكامل مع مستودعات البيانات السحابية، بما في ذلك "سنوفليك"و "داتا بريكس". تمكّن ميزة “LiveQuery” العمل مباشرة مع البيانات من مستودعات البيانات السحابية، مما يمنح العملاء خصوصية أكبر لبياناتهم وأوقات أسرع لمعالجتها وتكاليف أقل لإنهاء العمليات والخروج منها.
أعرب سيزار بيكو، كبير المهندسين في "تي موبايل"، عن أهمية هذا الإصدار الجديد حيث قال: "القدرة على إعداد التقارير نقطة محورية لتمكين مبادرات التحليلات، مما يجعل “Magic Reports” ابتكاراً فعالاً وجديراً بالتجربة حيث يوفر فرصاً رائعة للأتمتة لفرق التحليلات."
لمعرفة المزيد عن الميزات المضافة والتحسينات الجارية على منتجات ألتيريكس لخريف 2024، الرجاء الضغط هنا.
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