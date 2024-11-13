اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة ومؤسساتها تطلق مشروع لتركيب انارة في شوارع المخيم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / اطلقت اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين وبالتعاون مع مؤسسات مشروع لانارة شوارع المخيم الغير منارة وصيانة الانارات المعطلة في مختلف شوارع المخيم في اطار سعيها لتقديم افضل الخدمات لاهالي المخيم.

وفي اطار هذا المشروع قامت اللجنة الشعبية بالشراكة مع مؤسسات المخيم وهي مركز لاجئ و جمعية الرواد للثقافة والفنون ومركز شباب عايدة ومؤسسة نور بتركيب انارات جديدة وصيانة الموجودة في اطار سعيها لانارة شوارع المخيم خصوصا مع دخول فصل الشتاء.

وقامت اللجنة في اطار المشروع بتركيب انارة لشوارع وازقة المخيم

في اطار الخدمات التطويرية وذلك لمساعدة الاهالي بالمخيم ع الرؤية بفصل الشتاء خلال الليل.

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالمخيم انه يشكر كافة الجهات التي عملت ودعمت هذا المشروع خصوصا مؤسسات المخيم كافة التي قدمت يد العون والدعم للجنة في توفير احتياجات المشروع من انارات جديدة وصيانة للانارات القديمة مثمنا تعاون الجميع لخدمة المخيم كما شكر شركة كهرباء محافظة القدس على تعاونها اللوجستي والغني بالمشروع .

واشار

العزة الى ان المشروع تضمن تركيب خمسة واربعون كشافا جديدا واصلاح وتركيب لمبات الانارة القديمة والغير فاعلة واعدا اهالي المخيم بالعمل على توفير افضل الخدمات وفق ما هو متاح.

من ناحيته قال بسام عبد المجيد ابو سرور ان اللجنة عملت على تنفيذ المشروع للاضاءة بالتعاون مع مؤسسات المخيم استجابة لطلبات واحتياجات المواطنين في المخيم مثمنا حرص الجميع من مؤسسات واهالي على انجاحه.



