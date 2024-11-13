Wednesday, 13 November 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان

11/13/2024 7:11:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل أن تجتاز الحدود داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان:“اعترض سلاح الجو مسيرة كانت في طريقها من لبنان، وأسقطها قبل أن تجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف:“وفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل التحذيرات”.

وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم يعلق“حزب الله” اللبناني على البيان الإسرائيلي.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها“حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 شهيدا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

MENAFN13112024000205011050ID1108881110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث