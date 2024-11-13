الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل أن تجتاز الحدود داخل إسرائيل.
وقال الجيش في بيان:“اعترض سلاح الجو مسيرة كانت في طريقها من لبنان، وأسقطها قبل أن تجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل”.
وأضاف:“وفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل التحذيرات”.
وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم يعلق“حزب الله” اللبناني على البيان الإسرائيلي.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها“حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 شهيدا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.
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