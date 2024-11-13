الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان قبل أن تجتاز الحدود داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان:“اعترض سلاح الجو مسيرة كانت في طريقها من لبنان، وأسقطها قبل أن تجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل”.

وأضاف:“وفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل التحذيرات”.

وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم يعلق“حزب الله” اللبناني على البيان الإسرائيلي.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها“حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 شهيدا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.