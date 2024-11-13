إسرائيل تنفذ أعمال بناء بقطاع غزة تدل على نية لاحتلاله لفترة طويلة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - ينفذ الجيش الإسرائيلي أعمال بناء بنية تحتية واسعة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينها تحويل ممرات إلى شوارع عريضة وبعضها يمتد إلى مناطق تواجدت فيها مستوطنات قبل العام 2005، وإقامة مواقع عسكرية لفترة طويلة، فيما قال ضابط إسرائيلي في القطاع إن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من هنا قبل العام 2026".

وتتقدم هذه الأعمال بشكل سريع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء. وأشارت إلى أن أكوام التراب وبقايا مباني مهدومة، قبل بضعة شهور، أصبحت الآن "ورشة بناء في مراحل تطوير متسارعة. يجري شق شوارع عريضة، ونُصبت هوائيات خليوية، إلى جانب بنية تحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومبان متنقلة أو ثابتة".

ووفقا للتقرير، فإن مشاهد أعمال كهذه التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في محيط محور "نيتساريم"، أي محور الشهداء جنوب مدينة غزة، بات بالإمكان مشاهدة مثلها في أكثر من مكان في القطاع، وأعمال التطوير في أوجها، "والهدف، سواء يجري الحديث عنه علنا أم لا، واضح وهو إقامة بنية تحتية من أجل بقاء الجيش لفترة طويلة في المنطقة، في المرحلة الأول على الأقل".

وسيطر الجيش الإسرائيلي على أراض وشوارع في قطاع غزة منذ بداية الحرب، لكن الأعمال الجارية الآن تشير إلى "إنشاء جيوب (إسرائيلية) بدأت تذكر بالفترة التي سبقت تنفيذ خطة فك الارتباط في العام 2005: شارع واسع في محور نيتساريم وحوله مواقع عسكرية"، حسب التقرير.

ويشق الجيش الإسرائيلي شارعا آخر في محور "كيسوفيم"، بين دير البلح وخانيونس في جنوب القطاع، وإلى جانبه منطقة تجمع القوات الإسرائيلية ومنطقة مفتوحة "حتى الآن على الأقل". إذ يدل "الرسم البياني القتالي للعام 2025"، الذي تلقاه ضباط وجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، في الأسابيع الأخيرة، على استمرار تموضع الجيش في القطاع في العام المقبل.

ونقل التقرير عن ضباط وجنود إسرائيليين قولهم إن الجيش بدأ في الأسابيع الأخيرة "بتجريد مساحات كبيرة" داخل القطاع، أي "تدمير مبان وبنية تحتية موجودة" بادعاء "ألا تشكل خطرا على الجنود، لكن لن يتمكن أحد من السكن فيها أيضا. وإلى جانب ذلك، يبني الجيش الإسرائيلي بنية تحتية جديدة، بينها فتح محاور وشق شوارع عريضة وتمهيد الأرض للسكن لأمد طويل".

وقال ضابط إسرائيلي في منطقة محور "نيتساريم" للصحيفة إنه "يوجد داخل حاويات محصنة نقاط كهرباء ومكيف هوائي وكل شيء، وهذا كان بمستوى أعلى من معظم المواقع العسكرية التي كنت فيها خلال خدمتي. وكان لدينا مطبخ لمنتجات الألبان وآخر لمنتجات اللحوم، وكنيس، كما أن غرفة قيادة العمليات كانت داخل حاوية محصنة".

وأضاف الضابط نفسه أن "الشعور كان أن هذا خط آخر في غلاف غزة أو الضفة الغربية، وليس ترتيبا مؤقتا في منطقة خطيرة. وكنا نتجول بدون خوذ ودروع واقية ولعبنا كرة قدم داخل الموقع العسكري. وكنا نشوي لحوم في كل مساء تقريبا، ولم يكن هناك شهورا بأننا نتواجد في منطقة حرب".

وأشار التقرير إلى أن ما وصفه الضابط كان قبل أشهر وأن "الظروف هناك تحسنت. وهذا كله إلى جانب إخلاء شمال القطاع من السكان وتحويله إلى ما يشبه جَيب عسكري".

وفيما يزعم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن تهجير سكان شمال القطاع ليس جزءا من "خطة الجنرالات"، التي تقضي بتهجير سكان هذه المنطقة وفرض حصار عليها ومنع دخول مساعدات إنسانية إليها، يؤكد ضباط "في محادثات مغلقة" على أن "ما يُقال لمواطني إسرائيل لا يعكس بالضرورة ما يحدث فعلا"، وفقا للتقرير. وأضاف الضباط أنه كان يسكن في هذه المنطقة قبل الحرب نصف مليون فلسطيني، "وتبقى منهم اليوم حوالي عشرين ألفا، وربما أقل أيضا".

ولفت التقرير إلى أن أقوال الضباط جاءت خلال محادثات جرت في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين في إدارة جو بايدن ونظرائهم الإسرائيليين، وأن المسؤولين الأميركيين حذروا بالاستناد إلى تقارير منظمات إغاثة دولية من أنه يوجد تخوف حقيقي من محاولة تجويع السكان المدنيين في شمال القطاع.

كذلك أشار التقرير إلى أنه لم يعد هناك في شمال القطاع منزلا ملائما للسكن فيه، "هذا ليس صدفة. ومن خلال مقابلات مع ضباط وجنود في هذه المنطقة، وبعد جولة في منطقة القتال، يتبين أن الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل منهجي على تسوية المباني التي لا تزال قائمة بالأرض".

وقال ضابط كبير يشارك في القتال "إننا لا ننهض في الصباح ونشغل جرافات D9 ونهدم حياً. لكن إذا كنا نحتاج إلى التقدم إلى مناطق معينة فإننا لا نخاطر بقواتنا بواسطة كمائن وألغام".

ولا يزال قسم من سكان القطاع يرفض النزوح، وبينهم من نزحوا إلى منطقة مدينة غزة ثم عادوا لاحقا، بالرغم من الظروف الكارثية هناك، وبالرغم من أن بينهم عدد كبير من الجرحى، لكنهم في بيوتهم الآن رغم أنها مهلهلة وخطيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تهجير هؤلاء السكان، ويتم ذلك من إخلال إطلاق قذائف مدفعية على المناطق القريبة من "بيوتهم". وقال ضابط إسرائيلي إن "كل ما نطالب القوات بتنفيذه في الأشهر الأخيرة في هذه المنطقة هو تحريك السكان جنوبا، وتسوية البيوت بالأرض في مسافة عدة كيلومترات من المحاور اللوجستية ومناطق تواجد القوات في القطاع كله".

وأضاف التقرير أنه "في جميع هذه الأماكن يوجد أعمال بناء عسكرية طويلة الأمد"، فيما قال الضابط إن "هذه ليست مواقع عسكرية يتم بناؤها لشهر أو شهرين". وحسب الخطة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، فإنه يعمل من أجل السيطرة لفترة طويلة على أربع مناطق كبيرة على الأقل في عدة مناطق في القطاع، وأبرزها محور "نيتساريم".

وقال جندي إنه "عندما تقف على المحور، اليوم، لا ترى بيوتا في أماكن معينة في غزة". ويبلغ عرض محور "نيتساريم" 5 – 6 كيلومترات حاليا ويجري توسيعه إلى سبعة كيلومترات، فيما طوله 9 كيلومترات تقريبا، ويؤدي إلى المكان الذي تواجدت فيه مستوطنة "نيتساريم".

في موازاة ذلك، يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع محور فيلادلفيا، عند الحدود مع مصر. وقام الجيش بتجريد أراض عند هذا المحور يبلغ عرضها ما بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، ويطالب المستوى السياسي الإسرائيلي الجيش بتوسيعها بكيلومتر آخر، فيما يقول الجيش إن هذا سيكون مقرونا بتدمير أحياء كاملة في رفح، وأن سيؤدي إلى غضب دولي أكبر.

والمنطقة الرابعة التي يخطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة عليها لفترة طويلة، إضافة إلى محاور "نيتساريم" و"كيسوفيم" وفيلادلفيا، هي على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، ويشكل منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد على الأقل، ويقضي بتدمير أحياء فلسطينية كاملة.

وأشار التقرير إلى أن ما يجري تنفيذ في منطقة كيبوتس "كيسوفيم" يلمح إلى أن عملية الهدم والتدمير لم تصل إلى نهايتها. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عن فتح محور مساعدات إنسانية هناك يمتد إلى داخل القطاع، وهو محور "ضيق وقصير"، لكن ضباطا إسرائيليين أشاروا إلى أنه بهذه الطريقة بدأت مشاريع توسيع المحاور الأخرى، "وقريبا جدا سيصبح محور كيسوفيم مشابها جدا لمحور فيلادلفيا".

كما أن نقاط عبور النازحين، التي كانت تبدو كحواجز عسكرية، "أصبحت الآن أشبه بترمينال، أي معبر حدودي منظم بين دولتين"، وفقا للتقرير.

ونقل التقرير عن ضابط إسرائيلي في قطاع غزة قوله إن "حسبما تبدو المنطقة الآن، الجيش الإسرائيلي لن يخرج من غزة قبل العام 2026. وعندما نرى الشوارع والمحاور التي يشقونها هنا، واضح أن هذا ليس لصالح مناورة برية أو توغل قوات إلى مناطق مختلفة. وهذه المحاور تؤدي إلى عدة أماكن، بينها تلك التي أخلي مها قسم من المستوطنات. ولا علم لدي بوجود نية لإقامتها من جديد، وهذا ليس أمرا يقال لنا بوضوح، لكن الجميع يدرك إلى أين تتجه الأمور".