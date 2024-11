إدراج شركة PUMA ضمن مؤشر Laureus Sport For Good

جرى إطلاق مؤشر Laureus Sport for Good في عام 2021 للاحتفاء بالعلامات التجارية التي تسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر، مستعينةً بعناصر التعاون والابتكار والإبداع، والتي توائم أيضًا نتائج أعمالها مع استثماراتها وفعالياتها الرياضية.

كما يسلط المؤشر الضوء على المؤسسات التي تؤثر تأثيرًا بارزًا وفاعلاً، ويهدف إلى تقديم دليل دامغ على الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في دفع عجلة التغيير المستدام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن العلامات التجارية تُدرج ضمن المؤشر تقديرًا لحملاتها الرياضية من أجل الخير ومبادراتها الهادفة المتميزة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

صرح Astin Ewington، مدير قسم الشراكات في مؤسسة Laureus، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء كشف النقاب عن مؤشر Laureus Sport for Good لعام 2024، الذي يواصل تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للرياضة كقوة من شأنها إحداث تغيير إيجابي. وأود أن أشير إلى أن العلامات التجارية المدرجة ضمن المؤشر هذا العام تلعب دورًا حيويًا على صعيد مواجهة بعض من أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية في العالم عن طريق إطلاق مبادرات مبتكرة وهادفة، وعن طريق تسليط الضوء على جهودها المبذولة في هذا الصدد، فنحن نأمل أن نتمكن من إلهام المزيد من الشركات وتحفيزها على الاستفادة من الرياضة واستغلالها كوسيلة لإحداث تأثير بارز والإسهام في إرساء الأساس لمستقبل يسوده العدل والاستدامة."

تتضمن مبادرات شركة PUMA التي حازت على تقدير المؤشر:

مبادرة VOICES OF A RE:GENERATION - بعد إجراء الأبحاث التي أظهرت أن الشباب يريدون من العلامات التجارية تقديم التزامات أكثر إزاء الاستدامة، وتحسين التواصل حول أهدافها، وتفعيل عنصر الشفافية في أعمالها، أطلقت شركة PUMA مبادرة Voices of a RE:GENERATION . وقد شهدت المبادرة إشراك أربعة من دعاة الاستدامة الشباب الذين لا يقدمون محتوى اجتماعيًا يساعد على رفع مستوى الوعي بشأن أهداف الاستدامة التي تحملها شركة PUMA على عاتقها بين المستهلكين الأصغر سنًا فحسب، بل يقدمون أيضًا آراء فعالة للعلامة التجارية بشأن كيفية تحسين ممارسات الاستدامة في إطار مبادرة "FOREVER. BETTER".

وفي الوقت نفسه، يهدف برنامج إعادة تدوير الأقمشة المصنوعة من البوليستر " RE:FIBRE التابع لشركة PUMA إلى تقليل نفايات المنسوجات وتقليص اعتماد الشركة على الزجاجات البلاستيكية لإنتاج البوليستر المعاد تدويره. وقد تم إنتاج 46,000 قطعة ملابس في المجمل باستخدام تقنية إعادة التدوير RE:FIBRE في عام 2023. وبعد ذلك، وبالتزامن مع بداية موسم كرة القدم لعام 2024/25، أعلنت شركة PUMA تطوير البرنامج، حيث صنعت شركة PUMA ملايين من قمصان كرة القدم المطابقة للأصل باستخدام تقنية إعادة التدوير RE:FIBRE، مما يزيد تسليط الضوء على نموذج عمل أكثر دائرية لتصنيع القمصان.

إضافةً إلى ذلك، أطلقت شركة PUMA نسخة تجارية تجريبية من حذائها الرياضي RE:SUEDE في أوروبا. وقبل ذلك، وفي إطار مشروع تجريبي مدته عامان انتهى في عام 2023، أعلنت شركة PUMA أنها نجحت في تحويل RE:SUEDE إلى سماد عضوي في ظل ظروف التسميد الصناعي المخصصة. وهذا يعني أنه يمكن إرسال RE:SUEDE إلى PUMA عند تهالكه لكي ترسله للشركاء في هولندا من أجل تحويله إلى سماد.

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

نبذة عن Laureus

يتمثل هدف مؤسسة Laureus في تغيير العالم مستعينةً بقوة الرياضة، أما رؤيتها، فتتمثل في القضاء على العنف والتمييز والظروف الاجتماعية غير المتكافئة التي يعاني منها الشباب والأطفال. ثم إن مؤسسة Laureus، التي تعتمد على منصة هادفة فريدة وشاملة، تجنح إلى الاستفادة من قوة منصتها التسويقية العالمية التي تنقل قصصًا ملهمة ومؤثرة، وإلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على أرض الواقع مستعينةً في هذا الصدد بمؤسستها الخيرية، Laureus Sport for Good. إضافةً إلى ذلك، تعمد مؤسسة Laureus، الفاعلة على الصعيدين العالمي والوطني، إلى تمويل ودعم أكثر من 300 برنامج في أكثر من 40 بلدًا تستغل قوة الرياضة لتحقيق تغيير اجتماعي ملموس في إطار عمل يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). هذا، وتعد مؤسسة Laureus الكيان الأكثر مصداقية في المجال، إذ إنها تواصل العمل على تحقيق هدفها على مدار أكثر من 20 عامًا، ونجحت في إحداث تغيير إيجابي في حياة أكثر من ستة ملايين ونصف المليون شاب حتى الآن.

