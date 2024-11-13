إدراج شركة PUMA ضمن مؤشر Laureus Sport For Good

جرى إطلاق مؤشر Laureus Sport for Good في عام 2021 للاحتفاء بالعلامات التجارية التي تسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر، مستعينةً بعناصر التعاون والابتكار والإبداع، والتي توائم أيضًا نتائج أعمالها مع استثماراتها وفعالياتها الرياضية.

كما يسلط المؤشر الضوء على المؤسسات التي تؤثر تأثيرًا بارزًا وفاعلاً، ويهدف إلى تقديم دليل دامغ على الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في دفع عجلة التغيير المستدام. وتجدر هنا الإشارة إلى أن العلامات التجارية تُدرج ضمن المؤشر تقديرًا لحملاتها الرياضية من أجل الخير ومبادراتها الهادفة المتميزة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

صرح Astin Ewington، مدير قسم الشراكات في مؤسسة Laureus، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء كشف النقاب عن مؤشر Laureus Sport for Good لعام 2024، الذي يواصل تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للرياضة كقوة من شأنها إحداث تغيير إيجابي. وأود أن أشير إلى أن العلامات التجارية المدرجة ضمن المؤشر هذا العام تلعب دورًا حيويًا على صعيد مواجهة بعض من أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية في العالم عن طريق إطلاق مبادرات مبتكرة وهادفة، وعن طريق تسليط الضوء على جهودها المبذولة في هذا الصدد، فنحن نأمل أن نتمكن من إلهام المزيد من الشركات وتحفيزها على الاستفادة من الرياضة واستغلالها كوسيلة لإحداث تأثير بارز والإسهام في إرساء الأساس لمستقبل يسوده العدل والاستدامة."

تتضمن مبادرات شركة PUMA التي حازت على تقدير المؤشر:

مبادرة VOICES OF A RE:GENERATION - بعد إجراء الأبحاث التي أظهرت أن الشباب يريدون من العلامات التجارية تقديم التزامات أكثر إزاء الاستدامة، وتحسين التواصل حول أهدافها، وتفعيل عنصر الشفافية في أعمالها، أطلقت شركة PUMA مبادرة Voices of a RE:GENERATION . وقد شهدت المبادرة إشراك أربعة من دعاة الاستدامة الشباب الذين لا يقدمون محتوى اجتماعيًا يساعد على رفع مستوى الوعي بشأن أهداف الاستدامة التي تحملها شركة PUMA على عاتقها بين المستهلكين الأصغر سنًا فحسب، بل يقدمون أيضًا آراء فعالة للعلامة التجارية بشأن كيفية تحسين ممارسات الاستدامة في إطار مبادرة "FOREVER. BETTER".

وفي الوقت نفسه، يهدف برنامج إعادة تدوير الأقمشة المصنوعة من البوليستر " RE:FIBRE التابع لشركة PUMA إلى تقليل نفايات المنسوجات وتقليص اعتماد الشركة على الزجاجات البلاستيكية لإنتاج البوليستر المعاد تدويره. وقد تم إنتاج 46,000 قطعة ملابس في المجمل باستخدام تقنية إعادة التدوير RE:FIBRE في عام 2023. وبعد ذلك، وبالتزامن مع بداية موسم كرة القدم لعام 2024/25، أعلنت شركة PUMA تطوير البرنامج، حيث صنعت شركة PUMA ملايين من قمصان كرة القدم المطابقة للأصل باستخدام تقنية إعادة التدوير RE:FIBRE، مما يزيد تسليط الضوء على نموذج عمل أكثر دائرية لتصنيع القمصان.

إضافةً إلى ذلك، أطلقت شركة PUMA نسخة تجارية تجريبية من حذائها الرياضي RE:SUEDE في أوروبا. وقبل ذلك، وفي إطار مشروع تجريبي مدته عامان انتهى في عام 2023، أعلنت شركة PUMA أنها نجحت في تحويل RE:SUEDE إلى سماد عضوي في ظل ظروف التسميد الصناعي المخصصة. وهذا يعني أنه يمكن إرسال RE:SUEDE إلى PUMA عند تهالكه لكي ترسله للشركاء في هولندا من أجل تحويله إلى سماد.

يمكن الاطلاع على المؤشر وتنزيله بالكامل على laureussportforgoodindex

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PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق الأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

نبذة عن Laureus

يتمثل هدف مؤسسة Laureus في تغيير العالم مستعينةً بقوة الرياضة، أما رؤيتها، فتتمثل في القضاء على العنف والتمييز والظروف الاجتماعية غير المتكافئة التي يعاني منها الشباب والأطفال. ثم إن مؤسسة Laureus، التي تعتمد على منصة هادفة فريدة وشاملة، تجنح إلى الاستفادة من قوة منصتها التسويقية العالمية التي تنقل قصصًا ملهمة ومؤثرة، وإلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على أرض الواقع مستعينةً في هذا الصدد بمؤسستها الخيرية، Laureus Sport for Good. إضافةً إلى ذلك، تعمد مؤسسة Laureus، الفاعلة على الصعيدين العالمي والوطني، إلى تمويل ودعم أكثر من 300 برنامج في أكثر من 40 بلدًا تستغل قوة الرياضة لتحقيق تغيير اجتماعي ملموس في إطار عمل يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). هذا، وتعد مؤسسة Laureus الكيان الأكثر مصداقية في المجال، إذ إنها تواصل العمل على تحقيق هدفها على مدار أكثر من 20 عامًا، ونجحت في إحداث تغيير إيجابي في حياة أكثر من ستة ملايين ونصف المليون شاب حتى الآن.

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