“غاز مصر” تربح 180.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“غاز مصر” بنسبة 30.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 180.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 138.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات النشاط إلى 4.93 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات 3.61 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
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ووقعت شركة غاز مصر، اتفاقًا مع شركة تطوير العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة.
وكانت نفت شركة“غاز مصر”، تأثر إيراداتها خلال العام الجاري، بتوقيع شركة“تاون جاس” عقود تصنيع محطات تخفيض الضغط وتوصيل الغاز للمنازل في رومانيا.
وأوضحت الشركة أنها تمتلك 41% من رأسمال شركة“تاون جاس”.
وارتفعت أرباح شركة“غاز مصر”، بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 167.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 122.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى إلى 3.01 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
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