“غاز مصر” تربح 180.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“غاز مصر” بنسبة 30.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 180.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 138.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات النشاط إلى 4.93 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات 3.61 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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ووقعت شركة غاز مصر، اتفاقًا مع شركة تطوير العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة.

وكانت نفت شركة“غاز مصر”، تأثر إيراداتها خلال العام الجاري، بتوقيع شركة“تاون جاس” عقود تصنيع محطات تخفيض الضغط وتوصيل الغاز للمنازل في رومانيا.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك 41% من رأسمال شركة“تاون جاس”.

وارتفعت أرباح شركة“غاز مصر”، بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 167.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 122.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى إلى 3.01 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.