Wednesday, 13 November 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غلفتينر وفيرتوم كوري تتعاونان لتشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن

11/13/2024 3:15:55 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

سيمون أينسلي و بيتر ويلسون

تشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة فيرتوم كوري

SHARJAH, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, November 13, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت شركة "غلفتينر "، المشغل الرائد للموانئ والمحطات الدولية ومزوّد حلول سلسلة التوريد المخصّصة والخدمات اللوجستية، نيتها تشكيل مشروع استراتيجي مشترك للشحن في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بالتعاون مع شركة "فيرتوم كوري"، وكالة الموانئ العالمية المتخصصة بتقديم خدمات لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

سيتم تأسيس الشركة الجديدة في الشارقة لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات وكالات السفن والموانئ، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية، والإمدادات البحرية، والمواد الاستهلاكية، والتزوّد بالوقود، ومعدات الرافعات الجسرية العملاقة، وخدمات الغوص. إضافة إلى ذلك، ستقدم الشركة خدمات التأمين، وإدارة صيانة السفن، وخدمات المركز حيث يتم جمع الشحنات وفرزها وإعادة تحميلها، فضلاً عن إدارة المعلومات والوثاثق. وستبدأ وكالة الشحن الجديدة عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطة توسّع تدريجية لأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ستوفر خدمات رقمية مبتكرة لأصحاب السفن ومستأجري السفن ومالكي البضائع.

وأقيم حفل الإعلان عن هذا المشروع المشترك من قبل شركة "غلفتينر" و"فيرتوم كوري" في فندق سوفتيل دبي جميرا بيتش، دبي، وحضره 120 عميلاً إقليمياً ودولياً من كلتا الشركتين، حيث كشف كل من بيتر ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوم كوري" وسايمون أينسلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالنيابة عن بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر"، عن المشروع المشترك وسلّطا الضوء على مزايا العمل مع وكالة الشحن الجديدة.

تعليقاً على إعلان نية تشكيل المشروع المشترك، قال سيمون أينسلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "غلفتينر": "نحن متحمسون لتشكيل هذا المشروع الاستراتيجي المشترك مع شركة "فيرتوم كوري"، والذي من شأنه أن يعزز القيمة المقدّمة لقاعدة متعاملينا الإقليميين والدوليين مع توفير تجربة شحن سلسة لهم في كل الأسواق الرئيسية. وتستفيد هذه الشراكة من إمكاناتنا الكبيرة وتبني على النطاق الواسع لشبكة أعمالنا وخبرتنا الواسعة في مجال الشحن وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. وسيكون المشروع المشترك بمثابة امتداد لعروض خدماتنا الحالية حيث سنقدم قيمة مضافة لمصالح المتعاملين لدينا، مما يعزز مكانة "غلفتينر" كمزوّد رائد لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الشاملة."

وقال بيتر ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتوم كوري": "يسعدنا التعاون مع شركة "غلفتينر" في هذا المشروع الاستراتيجي المشترك الذي يعزز بشكل كبير حضورنا في أسواق الشرق الأوسط. سيكون للخبرة الإقليمية القوية التي تتمتع بها "غلفتينر" مع الحلول المبتكرة التي تقدمها "فيرتوم كوري" أثراً بالغاً يتيح لنا تقديم خدمة معززة أفضل لمتعاملينا، وسيسرّع حركة النمو في هذه المنطقة النشطة والديناميكية."

Tarek Kiwan
Gulftainer
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

MENAFN13112024003118003196ID1108880188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث