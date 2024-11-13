الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين بشدة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها وزير الإسكان الإسرائيلي

(MENAFN
) أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها وزير
الإسكان الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول تمديد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة, ووصف أبو الغيط هذه التصريحات بأنها استعراض سياسي
استفزازي يضر بجهود السلام.
وفي بيان أصدره اليوم، حث أبو الغيط المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذا الخطاب المتطرف، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وإشعال موجات جديدة من العنف والتطرف في المنطقة, وأشار أمين عام الجامعة العربية إلى أن تصريحات سموتريتش، التي صدرت عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية المحتلة، تمثل تجاهلًا صارخًا من إسرائيل للقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة لا يمكن ضمها أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها, كما شدد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعدّ غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وأكد أبو الغيط أن هذه التصريحات تكشف عن الأجندة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تسعى إلى تقويض القضية الفلسطينية من خلال الضم والسياسات الأخرى, وأشار إلى أن القادة في القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض اتفقوا على مجموعة من الآليات والخطط لمواجهة أجندة إسرائيل، التي يرونها تهديدًا مباشرًا لفرص تحقيق حل الدولتين، وهو الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي.
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