الاحتلال يستولي على كرفانات لمزراعين في بردلة بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على "كرفانات" لمزارعين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اقتحم القرية، واستولى على "كرفانات" تستخدم للمبيت.
وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، فإن قوات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 1130 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 360 اعتداء.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها.
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