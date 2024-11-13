Wednesday, 13 November 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستولي على كرفانات لمزراعين في بردلة بالأغوار الشمالية

11/13/2024 2:10:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على "كرفانات" لمزارعين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اقتحم القرية، واستولى على "كرفانات" تستخدم للمبيت.

وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، فإن قوات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 1130 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 360 اعتداء.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلاً مأهولاً، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها.

MENAFN13112024000205011050ID1108880066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث