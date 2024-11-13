الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم
التاريخ
11/13/2024 2:10:03 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية أم سلمونة، جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: ابراهيم حسن طقاطقة، وعماد طقاطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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