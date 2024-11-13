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الاحتلال يقتحم قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم

11/13/2024 2:10:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية أم سلمونة، جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: ابراهيم حسن طقاطقة، وعماد طقاطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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