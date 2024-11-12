أمير عسير يشكر آل عون - جريدة الوطن السعودية

أمير عسير يشكر آل عون - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/12/2024 11:23:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبها يحيى بن محمد آل عون، خطاب شكر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نظير جهوده الملموسة في نجاح مهرجان ومزاد الماعز (الدهم) بمركز مربة لعام 1445، وأشاد أمير المنطقة بجهود آل عون وإخلاصه في عمله لخدمة الوطن والمواطن، متمنيا له مزيداً من التقدم والعطاء في خدمة البلاد.
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