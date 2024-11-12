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أمير عسير يشكر آل عون - جريدة الوطن السعودية

11/12/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبها يحيى بن محمد آل عون، خطاب شكر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نظير جهوده الملموسة في نجاح مهرجان ومزاد الماعز (الدهم) بمركز مربة لعام 1445، وأشاد أمير المنطقة بجهود آل عون وإخلاصه في عمله لخدمة الوطن والمواطن، متمنيا له مزيداً من التقدم والعطاء في خدمة البلاد.

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