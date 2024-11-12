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أنواع العدوى المنقولة من الحيوانات الأليفة

11/12/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد علماء روس من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية أخطر الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر، والتي تشمل:
- الديدان الطفيلية: تعتبر من أكثر مسببات الأمراض شيوعًا، تشمل:
أ- داء السهميات: تسببه الديدان الخيطية والديدان المستديرة، التي يمكن أن تستقر يرقاتها في العين وأغشية الدماغ.
ب- داء المشوكات: تسببه الديدان الشريطية، التي يمكن أن تشكل قشرة حول نفسها، مما يسبب ضررًا للأعضاء الداخلية.
- داء البيروبلازما: طفيليات وحيدة الخلية تؤدي إلى تدمير خلايا الدم، وهو تشبه السرطان في تأثيره.
- داء المقوسات (Toxoplasmosis): خطر كبير على النساء الحوامل، حيث يمكن أن يصيب الجنين بأمراض خطيرة.
- داء الباستريلا: يمكن أن تتسبب خدوش القطط في دخول هذه البكتيريا، مما يؤدي إلى تقرحات قيحية والتهاب رئوي. الإنتان (تسمم الدم) الناتج عنها يمكن أن يسبب تلف الكبد والقلب.
- فيروس داء الكلب: مرض قاتل، ولا يوجد له علاج فعال حتى الآن.

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