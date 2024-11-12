أنواع العدوى المنقولة من الحيوانات الأليفة

(MENAFN
- Al Watan)
حدد علماء روس من جامعة
بيرم الوطنية للبحوث التقنية أخطر الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر، والتي تشمل:
- الديدان الطفيلية: تعتبر من أكثر مسببات الأمراض شيوعًا، تشمل:
أ- داء السهميات: تسببه الديدان الخيطية والديدان المستديرة، التي يمكن أن تستقر يرقاتها في العين وأغشية الدماغ.
ب- داء المشوكات: تسببه الديدان الشريطية، التي يمكن أن تشكل قشرة حول نفسها، مما يسبب ضررًا للأعضاء الداخلية.
- داء البيروبلازما: طفيليات وحيدة الخلية تؤدي إلى تدمير خلايا الدم، وهو تشبه السرطان
في تأثيره.
- داء المقوسات (Toxoplasmosis): خطر كبير على النساء الحوامل، حيث يمكن أن يصيب الجنين بأمراض خطيرة.
- داء الباستريلا: يمكن أن تتسبب خدوش القطط في دخول هذه البكتيريا، مما يؤدي إلى تقرحات قيحية والتهاب رئوي. الإنتان (تسمم الدم) الناتج عنها يمكن أن يسبب تلف الكبد والقلب.
- فيروس داء الكلب: مرض قاتل، ولا يوجد له علاج فعال حتى الآن.
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