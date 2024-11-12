ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية عقب تقرير أوبك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء المتقلبة، مع استيعاب المستثمرين خفض“أوبك” توقعات نمو الطلب على النفط للشهر الرابع على التوالي، وتراجع إمدادات“أوبك+”.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بأقل من 0.1% أو 6 سنتات إلى 71.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 71.55 دولار.
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فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو 8 سنتات عند 68.12 دولار للبرميل، بعدما انخفضت إلى 67.75 دولار.
وبحسب تقرير شهر نوفمبر الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط، سيرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهذا أقل بنحو 107 آلاف برميل يوميًا من التوقعات السابقة، بعد أن جاءت البيانات من الصين والهند، وكذلك إفريقيا، أقل من التوقعات.
لكن التقرير أظهر انخفاض إنتاج النفط في دول“أوبك+” المشاركة في اتفاقيات الإنتاج بمقدار 283 ألف برميل يوميًا إلى 35.088 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، دون المستهدف الشهري البالغ 35.242 مليون برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN12112024000202011048ID1108879652
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