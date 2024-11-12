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ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية عقب تقرير أوبك - جريدة البورصة

11/12/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء المتقلبة، مع استيعاب المستثمرين خفض“أوبك” توقعات نمو الطلب على النفط للشهر الرابع على التوالي، وتراجع إمدادات“أوبك+”.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بأقل من 0.1% أو 6 سنتات إلى 71.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 71.55 دولار.

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فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو 8 سنتات عند 68.12 دولار للبرميل، بعدما انخفضت إلى 67.75 دولار.

وبحسب تقرير شهر نوفمبر الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط، سيرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهذا أقل بنحو 107 آلاف برميل يوميًا من التوقعات السابقة، بعد أن جاءت البيانات من الصين والهند، وكذلك إفريقيا، أقل من التوقعات.

لكن التقرير أظهر انخفاض إنتاج النفط في دول“أوبك+” المشاركة في اتفاقيات الإنتاج بمقدار 283 ألف برميل يوميًا إلى 35.088 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، دون المستهدف الشهري البالغ 35.242 مليون برميل يوميًا.

المصدر:

MENAFN12112024000202011048ID1108879652

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