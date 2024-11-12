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مركز إصلاح وتأهيل النزلاء ينظم برنامجًا توعويًا تزامناً مع اليوم العالمي للسكري

11/12/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ، نظم مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية ، برنامجًا توعويًا شاملًا حول مرض السكري وذلك بمشاركة نزلاء المركز .
وتضمن البرنامج محاضرات توعوية تطرقت إلى التعريف بمرض السكري ومسببات الإصابة به وطرق الوقاية والعلاج المناسب للمصابين تفادياً للمضاعفات ، بالإضافة إلى تقديم إرشادات أكدت على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية والاهتمام بالوزن وممارسة الرياضية لتجنب الإصابة بالسكري وغيره من الأمراض المزمنة. كما تضمن البرنامج القيام بفحوصات للنزلاء للتأكد من سلامتهم.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على تنظيم الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى النزلاء بما يضمن صحتهم وسلامتهم العامة.

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