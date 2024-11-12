مركز إصلاح وتأهيل النزلاء ينظم برنامجًا توعويًا تزامناً مع اليوم العالمي للسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ، نظم مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية ، برنامجًا توعويًا شاملًا حول مرض السكري وذلك بمشاركة نزلاء المركز .
وتضمن البرنامج محاضرات توعوية تطرقت إلى التعريف بمرض السكري ومسببات الإصابة به وطرق الوقاية والعلاج المناسب للمصابين تفادياً للمضاعفات ، بالإضافة إلى تقديم إرشادات أكدت على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية والاهتمام بالوزن وممارسة الرياضية لتجنب الإصابة بالسكري وغيره من الأمراض المزمنة. كما تضمن البرنامج القيام بفحوصات للنزلاء للتأكد من سلامتهم.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على تنظيم الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى النزلاء بما يضمن صحتهم وسلامتهم العامة.
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