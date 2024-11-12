الغرب يتنبأ بحدوث اضطرابات في جميع أنحاء العالم بسبب سياسة ترامب الاقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رجحت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عواقب‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬العالم‭.‬

وكتبت‭ ‬المجلة‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬ترامب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ولكن‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعطي‭ ‬دلائل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتوقعه‭ ‬المستثمرون‭ ‬حيث‭ ‬حطم‭ ‬مؤشر‭ ‬ S & P 500 أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬و8‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬ويرى‭ ‬المتداولون‭ ‬أن‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستزداد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬الضرائب‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬يجبر‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬ارتفاع‭ ‬العجز‭ ‬وتجدد‭ ‬التضخم،‭ ‬النظام‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬المرتفعة‭.‬

وأضافت‭ ‬المجلة‭: ‬‮«‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يسير‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬النظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬ويعود‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الاضطراب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬يميل‭ ‬المستثمرون‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬أصولهم‭ ‬الخطرة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬آمنة،‭ ‬لاسيما‭ ‬الدولار‭ ‬وسندات‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬المتدهورة‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الدولار،‭ ‬فإن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬التوقعات‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للمجلة،‭ ‬فإن‭ ‬الدولار‭ ‬القوي‭ ‬يضر‭ ‬بالمصنعين‭ ‬المحليين‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التأثير‭ ‬عليهم‭ ‬بسبب‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬للمستثمرين‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬ترامب‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬وخلصت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬ظلت‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬مرتفعة،‭ ‬ستظل‭ ‬العملة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ملاذا‭ ‬مفضلا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬ومشكلة‭ ‬حادة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعالم‭.‬‮»‬