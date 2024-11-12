حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بإنجاز منتخب الطائرة بتحقيق لقب البطولة العربية للرجال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بلقب البطولة الثالثة والعشرين للمنتخبات العربية للرجال التي احتضنتها مملكة البحرين.
وأكدت أن هذا الإنجاز الرفيع يترجم رعاية جلالة الملك المعظم، للحركتين الشبابية والرياضية في المملكة ودور الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مواصلة دعم الحركة الرياضية البحرينية والمتابعة الحثيثة والمستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأعربت عن خالص تهانيها إلى رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشادت بالروح القتالية والمستويات البارزة التي قدمها اللاعبين طوال البطولة وأثمرت عن تحقيق اللقب بجدارة واستحقاق، علاوة على العمل الجبار للجهازين الفني والإداري طوال الفترة الماضية.
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