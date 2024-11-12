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حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بإنجاز منتخب الطائرة بتحقيق لقب البطولة العربية للرجال

11/12/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفعت‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وإلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرفيع‭ ‬يترجم‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬للحركتين‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودور‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيها‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وأشادت‭ ‬بالروح‭ ‬القتالية‭ ‬والمستويات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعبين‭ ‬طوال‭ ‬البطولة‭ ‬وأثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجبار‭ ‬للجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

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