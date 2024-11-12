تفادي تفشي الأوبئة الحيوانية يبدأ بتعزيز الجاهزية وتدابير الاستجابة

MENAFN - Alghad Newspaper) جوركان أولوسوي، رئيس قسم صحة الحيوان في الشرق الأدنى والإمارات ، في شركة بوهرنجر إنجلهايم للابحاث



ومن بين الأمثلة الجديرة بالذكر في هذا السياق تبرز انفلونزا الطيور. فعلى الرغم من أنها تؤثر بشكل رئيسي على الطيور، إلا أنها قد تتسبب بتداعيات لا تحمد عقباها على صحة الإنسان كذلك[ii]، فضلاً عن مرض اللسان الأزرق الذي يؤثر بشكل رئيسي على الأغنام ويعرف أيضاً باسم الحمى الرشحية عند الأغنام[iii].



يمكن للأمراض الحيوانية المنتقلة بين الدول أن تلحق أضراراً كبيرة بمزارع الحيوانات في الأردن، لاسيما في المجتمعات الريفية والمناطق الحدودية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية. وقد تقود محدودية الوصول إلى اللقاحات والخدمات العلاجية في هذه المناطق إلى تفشي هذه الأمراض في الثروة الحيوانية الأردنية.

ولن يكون أثر ذلك مقتصراً على صحة الحيوان فحسب، بل سيمتد ليشمل انخفاض جودة الخدمات، وتخفيض الدعم المقدم للمزارعين للتركيز على التصدي لهذا التفشي، وانخفاض الفرص الاقتصادية السانحة للمزارعين، وزيادة تكاليف الإنتاج في القطاع بأسره. [iv] وعلى أي حال، يمكن السيطرة على تفشي هذه الأمراض بشرط وجود أنظمة مراقبة فعالة وإجراءات لحماية الأمن الحيوي، بما يحد من أثر الأمراض على الصحة العامة والاقتصادات الوطنية.



الإجراءات الوقائية واستراتيجيات الأمن الحيوي

تستدعي الوقاية من الأمراض الحيوانية المنتقلة بين الدول وجود أنظمة مراقبة فعالة وتدابير شاملة لتعزيز الأمن الحيوي على المستوى الوطني وضمن مزارع الحيوانات. وتشمل إجراءات الأمن الحيوي السيطرة على حركة الحيوانات، وتعقيم المنشآت والمعدات، وتطبيق بروتوكولات الحجر الصحي للحيوانات الجديدة أو المريضة. ويتعين على المزارعين أيضاً تطبيق ممارسات تعقيم صارمة، والحد من الزوار، ومراقبة الحيوانات لرصد أي علامات أولية على المرض.



وتلعب أنظمة المراقبة دوراً حيوياً في الكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة لها. فمن خلال المراقبة المستمرة لصحة الحيوان، تتمكن الهيئات المعنية من التعرف سريعاً على حالات تفشي الأمراض وتطبيق استراتيجيات احتواء انتشار المرض بكفاءة عالية. ولابد هنا من الإشارة لأهمية برامج التطعيم. وكمثال، يتم استخدام لقاحات الحمى القلاعية ومرض اللسان الأزرق في المناطق الموبوءة للتقليل من حدوث وانتشار هذه الأمراض.



التعاون العالمي ومشاركة المعلومات

نظراً لطبيعة العديد من الأمراض الحيوانية المنتقلة بين الدول التي تتسم بأنها حيوانية المنشأ مع إمكانية انتقالها للبشر، يتعين تعزيز علاقات التعاون بين هيئات الصحة العامة وتلك المعنية بصحة الحيوان. ومن هذا المنطلق، تعكف منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على مراقبة الأمراض الحيوانية المنشأ عبر النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها[v]. ويمكّن هذا التعاون من إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن التفاعل بين الإنسان والحيوان، في حين يساعد على تنسيق جهود الاستجابة، عند تفشي مرض ما.



وشددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة الماسة لتعزيز الجاهزية والتأهب لإصابات محتملة بين البشر نتيجة أمراض حيوانية، خصوصاً بوجود فيروسات قادرة على التحور نحو شكل قابل للانتقال بين البشر أنفسهم، مثل انفلونزا الطيور. [vi] ولن نجد مثالاً على ذلك أوضح من جائحة كوفيد-19 التي أكدت على أهمية معالجة الأمراض الحيوانية المنشأ بشكل استباقي.



تحسين الجاهزية عبر البحث والاستثمار



ينطوي الاستثمار المتواصل في البنية التحتية المخصصة للأمن الحيوي، وقدرات مراقبة الصحة العامة، وبحوث تطوير اللقاحات، على أهمية كبيرة لتجنب تفشي الأوبئة مستقبلاً. ولاشك أن الشراكات بين الحكومات والمجتمع العلمي والمعنيين في القطاع تعزز مستويات الجاهزية وقدرات الاستجابة لمثل هذه الأزمات الصحية، في حين يمكن لحملات التوعية العامة تثقيف المزارعين والمجتمعات حول أفضل الممارسات للوقاية من المرض ولفت انتباههم لأهمية الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها بسرعة ودون تردد.



ويعتبر أيضاً التعاون الدولي أمراً أساسياً لمشاركة المعلومات حول تفشي الأمراض، الأمر الذي يقلص من زمن الاستجابة ويدعم جهود احتواء الأمراض. وتقدم المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان الإرشادات والدعم اللازمين للدول لتطوير إجراءات المراقبة الفعالة لتفشي الأمراض وتطبيقها بكفاءة عالية.

هوامش:

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[1] Improving the health of livestock of smallholder farmers in the border areas of Jordan | Resource Mobilization | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao)

[1] (avian-and-other-zoonotic)

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