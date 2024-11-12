Tuesday, 12 November 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية

11/12/2024 2:54:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية، والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الجامعة في مجال التكنولوجيا والبحوث، والمساهمة في التقدم العلمي للمملكة ودعم النمو الاقتصادي.
واطلع جلالته خلال الزيارة على مختبرات المبنى الجديد، واستمع إلى شرح قدمه عدد من الطلبة حول مشاريعهم التي توظف التكنولوجيا لتوفير حلول ريادية.

كما اطلع جلالة الملك على خطط التعاون بين الجامعة وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عبر إنشاء مقر للأبحاث التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل الجامعة.

ورعى جلالته احتفال الجامعة بالذكرى العشرين لتأسيسها، الذي تضمن عرضا عن إنجازات الجامعة وخريجيها، ورؤيتها المستقبلية قدمه الدكتور علاء الدين الحلحولي ورئيسة جامعة ماغديبورغ شتندال للعلوم التطبيقية الدكتورة مانويلا شفارتز.

وأشار العرض إلى أن برامج الجامعة تركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي، من خلال شراكات مع 120 جامعة ألمانية، ومع 5 آلاف شركة ومصنع ألماني. وخرّجت الجامعة نحو 8 آلاف طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير، بمعدل توظيف بلغ 92 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى بعد تخرجهم.

وأنعم جلالة الملك على الدكتور اندرياس جايجر بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لدوره في تعزيز التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة ماغديبورغ ستندال للعلوم التطبيقية في ألمانيا، ولإسهاماته في تأسيس الجامعة الألمانية الأردنية.

وحضر الاحتفال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

MENAFN12112024000072011014ID1108878253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث