حمايل يُطلع سفير الأردن لدى دولة فلسطين على واقع محافظة أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - أطلع محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، على واقع المحافظة ومعاناة المواطنين جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه.
وأكد خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر المحافظة بمدينة أريحا، اليوم الثلاثاء،
على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني ومتانتها، مثمنا مواقف المملكة الداعمة لشعبنا في المحافل الدولية كافة، في سبيل نيل حقوقه وتطلعاته المشروعة إلى بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شدد حمايل، على أهمية تسويق المنتجات الفلسطينية وفي مقدمتها المنتجات الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جانبه، جدد السفير البدور موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيهات الملك عبد الله الثاني التي تنص على تقديم الدعم اللازم لشعبنا وفتح آفاق التعاون بين الشعبين في المجالات كافة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، والآفاق المستقبلية للتعاون في المجالات كافة، خاصة التعاون الاقتصادي وكل ما يخص القطاع الزراعي في البلدين.
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