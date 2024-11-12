حمايل يُطلع سفير الأردن لدى دولة فلسطين على واقع محافظة أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN - أطلع محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، على واقع المحافظة ومعاناة المواطنين جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه.

وأكد خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر المحافظة بمدينة أريحا، اليوم الثلاثاء،

على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني ومتانتها، مثمنا مواقف المملكة الداعمة لشعبنا في المحافل الدولية كافة، في سبيل نيل حقوقه وتطلعاته المشروعة إلى بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما شدد حمايل، على أهمية تسويق المنتجات الفلسطينية وفي مقدمتها المنتجات الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبه، جدد السفير البدور موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيهات الملك عبد الله الثاني التي تنص على تقديم الدعم اللازم لشعبنا وفتح آفاق التعاون بين الشعبين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، والآفاق المستقبلية للتعاون في المجالات كافة، خاصة التعاون الاقتصادي وكل ما يخص القطاع الزراعي في البلدين.