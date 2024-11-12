سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) ليوبليانا / PNN - قالت الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تحاول بشكل واعٍ وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.

وذكرت فاجون في تصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفينية أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة عن إسرائيل.

وأشارت إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل تحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلية أقرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

ووصفت فاجون قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام بأنه "أحلك" مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب العالمية الثانية.

وشددت على أن بلادها تحظى بالاحترام لأنها أظهرت الموقف نفسه منذ البداية، وأردفت: "نقف وراء ما قلناه وملتزمون به، ونُدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بدايتها".

ولفتت وزيرة الخارجية السلوفينية إلى أن ضمان وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية للجميع.

وتابعت: "أريد دائماً أن أكون متفائلة بأن وقف إطلاق النار سيتحقق. ينبغي أن يكون السلام هو الكلمة الرئيسية. إذا اتسع نطاق الصراعات، فستنتظرنا مشكلات كبيرة".