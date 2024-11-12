سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network
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ليوبليانا / PNN - قالت وزيرة
الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تحاول بشكل واعٍ وعلني تدمير مؤسسات الأمم المتحدة.
وذكرت فاجون في تصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفينية أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة عن إسرائيل.
وأشارت إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل تحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلية أقرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووصفت فاجون قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام بأنه "أحلك" مكان وقعت فيه خسائر في الأرواح بعد الحرب العالمية الثانية.
وشددت على أن بلادها تحظى بالاحترام لأنها أظهرت الموقف نفسه منذ البداية، وأردفت: "نقف وراء ما قلناه وملتزمون به، ونُدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بدايتها".
ولفتت وزيرة الخارجية السلوفينية إلى أن ضمان وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولوية للجميع.
وتابعت: "أريد دائماً أن أكون متفائلة بأن وقف إطلاق النار سيتحقق. ينبغي أن يكون السلام هو الكلمة الرئيسية. إذا اتسع نطاق الصراعات، فستنتظرنا مشكلات كبيرة".
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