14 شهيدا في غارات على مدينة عكار شمالي لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 12 تشرين الثاني( بترا)_ استشهد 14 شخصا على الاقل في غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي ، مساء أمس على مدينة عكار شمالي لبنان واستهدفت احداها منزلا يقطنه عدد من النازحين .

وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت، انه سجلت في الغارة إصابة العديد من الاشخاص وأكثر من عشرة مفقودين من النازحين ، وتقوم جرافات تابعة للجيش اللبناني بالمساعدة في رفع الانقاض وانقاذ المفقودين، ومن بينهم ام واولادها الثلاثة.

وأضاف "استهدف الطيران الاسرائيلي ايضا بلدة ميفدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة اشخاص ".

كما الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات لبنانية جنوبية اضافة الى بلدات في البقاع الشمالي وبشكل خاص بلدة شمسطار.

_ _( بترا )

ف ج / س س

12/11/2024 06:48:22