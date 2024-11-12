14 شهيدا في غارات على مدينة عكار شمالي لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 12 تشرين الثاني( بترا)_ استشهد 14 شخصا على الاقل في غارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي ، مساء أمس على مدينة عكار شمالي لبنان واستهدفت احداها منزلا يقطنه عدد من النازحين .
وقال مصدر امني لبناني لمراسل( بترا) في بيروت، انه سجلت في الغارة إصابة العديد من الاشخاص وأكثر من عشرة مفقودين من النازحين ، وتقوم جرافات تابعة للجيش اللبناني بالمساعدة في رفع الانقاض وانقاذ المفقودين، ومن بينهم ام واولادها الثلاثة.
وأضاف "استهدف الطيران الاسرائيلي ايضا بلدة ميفدون في البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة اشخاص ".
كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدات لبنانية جنوبية اضافة الى بلدات في البقاع الشمالي وبشكل خاص بلدة شمسطار.
_ _( بترا )
ف ج / س س
12/11/2024 06:48:22
MENAFN12112024000117011021ID1108875580
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