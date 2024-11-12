معرض CPHI الشرق الأوسط يستقطب شركات الأدوية والتقنية الحيوية العالمية

RIYADH, RIYADH , SAUDI ARABIA, November 12, 2024 /EINPresswire / -- تستضيف العاصمة السعودية الرياض معرض CPHI الشرق الأوسط، الفعالية الأشمل في قطاع الصناعات الدوائية على مستوى المنطقة، وذلك برعاية وزارة الصحة السعودية ليكون منصة حيوية للتعاون الدولي تتيح للمختصين من المملكة والمنطقة والعالم التواصل وتبادل الأفكار وعقد شراكات تجارية هادفة.ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 10 و12 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات المؤثرة وخبراء القطاع ورواده من 100 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط لبحث سبل التعاون في تطوير مستقبل قطاعي الأدوية والتقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول مثل الأردن والمغرب وأرمينيا.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منذر الحكيم، مدير معرض CPHI الشرق الأوسط: "يستقطب المعرض مجموعة بارزة من الجهات العارضة والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح الفرصة لتقديم الأفكار الرائدة وإطلاق المبادرات التعاونية، والتي تَعد بنتائج مثمرة. وتضم قائمة المتحدثين مجموعة من أهمّ الأسماء في صناعة الأدوية وتطوير التقنيات الحيوية والخدمات الطبية، والذين يسعون لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأدوية وتقديم الرعاية الصحية. كما يوفر CPHI الشرق الأوسط أكثر من مجرد فعالية رائدة على مستوى المنطقة، فهو سيكون بمثابة منصة عالمية في قطاع الأدوية، مع مشاركة دولية تزيد على 70% تُمكنّنا من إرساء مركز فاعل للابتكار وتبادل المعارف وبناء الشراكات".وتسلط الفعالية الضوء على جهود التعاون الدولي من خلال برنامج شامل لتبادل المعارف ومكون من أربع منصات للمستقبل والابتكار والتقنية الحيوية والاكتشاف، والتي تم تصميمها لتغطي أحدث التوجهات وتمنح المشاركين أفكاراً قيمة حول التحديات والفرص الحالية التي ترسم ملامح قطاع الأدوية.وتستضيف الفعالية عدداً من المتحدثين البارزين لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات الحالية والملحة حول مستقبل الرعاية الصحية والتقنية الحيوية، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير والاستثمار فيه، ونمو القطاع التجاري، والابتكارات التي ستثمر عن الجيل القادم من التقنيات الدوائية المتطورة. ويشارك في المعرض البروفيسور بيتر بيتس، الرئيس والمؤسس المشارك لمركز الطب العام والأستاذ الزائر في كلية الطب بجامعة باريس والعضو السابق في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يقدم معلومات قيّمة خلال المناقشات حول أهمية العلوم المدعمة بالحقائق والدراسات وسياسة الرعاية الصحية بعد الأزمة الصحية العالمية.وتوفر الفعالية فرصة التواصل بين الخبراء العالميين والمؤثرين الإقليميين، بمن فيهم مساعد الخليف، مستشار استراتيجي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ والدكتورة حنان السبول، الأمين العام للجمعية الأردنية لصناعة الأدوية؛ والدكتور عبد العالي الحودي، رئيس استراتيجية البحث والتطوير وتطوير الأعمال في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية في المملكة العربية السعودية؛ وشكري الجريبي، رئيس غرفة مؤسسات البحوث الصحية بتونس.كما ستقدّم شركات عالمية دراسات حالة ناجحة لأعمالها المزدهرة في المملكة العربية السعودية خلال الفعالية. وتشارك جهات عارضة عالمية في المعرض، بما فيها سارتوريوس وجلفار وزيتا فارم وكارجين وسارتوريوس وسيمسون فارما المحدودة وسوفيكوفارم ويو إن تي فارماسوتيكالز وبيري جلوبال وغيرها الكثير، إلى جانب بعض أكبر الأسماء في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويرسي التواصل بين الجهات المشاركة من مختلف أنحاء العالم أسس التعاون الدولي لاكتشاف وإنتاج المكونات الدوائية الفعالة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خامس أكبر سوق للأدوية في العالم والمتوقع نموه بمعدل سنوي قدره 10% على مدى السنوات الثماني المقبلة. ويتيح المعرض لموردي المواد الخام والآلات وحلول التعبئة والتغليف والخدمات التعاقدية العالمية التواصل مع الزوار والشركاء الإقليميين.وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تشترط على الجهات المزودة امتلاك مكتب مسجل في المملكة، مما يوفر بيئة مناسبة لعقد الشراكات التي يمكن أن تعزز الإنتاج الدوائي المحلي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية في رفع نسبة الإنتاج من 20% حالياً إلى 40% بحلول عام 2030. ويوفر CPHI الشرق الأوسط لرواد القطاع العالميين فرصة استثنائية للقاء شركاء من شأنهم مساعدتهم على ترسيخ حضورهم في المملكة، التي من المتوقع أن تصل قيمة سوق الأدوية فيها إلى 11.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، إذ تُعدّ علوم الحياة والرعاية الصحية من أهم القطاعات في رؤية السعودية 2030.ويأتي المعرض بتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري. وتتولى تحالف، شركة تنظيم الفعاليات التجارية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، تنظيم المعرض في إنجاز مميز يُحسب لقطاع الصناعات الدوائية سريع النمو في المنطقة. وتنسجم الفعالية، التي تنطلق بالتعاون مع صندوق الفعاليات الاستثماري، مع رؤية السعودية 2030، حيث تمنح الأولوية للرعاية الصحية وعلوم الحياة بوصفها قطاعات رئيسية. وتركز الفعالية أيضاً على مساعي المملكة لتصبح وجهة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية، حيث تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات وتصنيع المنتجات الحيوية وعلم الجينوم.وأردف الحكيم: "نتوقع أن يوفر المعرض ملتقى يزخر بالأفكار القيّمة والشراكات الهادفة، ومنصة تجمع شركات قطاع الأدوية لبناء شراكات على امتداد الشرق الأوسط والعالم. ومن المتوقع أن تستقبل الفعالية أكثر من 30 ألف زائر و400 جهة عارضة على مساحة عرض تبلغ 30 ألف متر مربع".

Pragati Malik

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