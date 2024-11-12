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وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين

11/12/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة قطر المعتمد لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير شؤون الكهرباء والماء، بالسفير، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.

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