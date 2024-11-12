وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير
شؤون الكهرباء والماء، سلطان بن علي الخاطر، سفير دولة قطر المعتمد لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير شؤون الكهرباء والماء، بالسفير، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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