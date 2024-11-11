السعودية تسعى لنشر اللغة العربية حول العالم

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تقوم المملكة العربية السعودية بعمل على مستوى عالمي بهدف نشر اللغة العربية حول العالم، وقد اختارت البرازيل كأحد البلدان موضع التركيز. حيث زار وفد من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية البرازيل، وأقام فعاليات في الجامعة الاتحادية لريو دي جانيرو، كما عقد الوفد المنتدى الأول للغة والثقافة العربية في البرازيل في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي أقيم في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو بالشراكة مع اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل – فامبراس.

السلطات والمحاضرون المشاركون في المنتدى في الغرفة العربية البرازيلية

جمع هذا المنتدى العلماء والباحثين والمهتمين باللغة العربية، حيث استمعوا للكثير حول الجهود السعودية للوصول باللغة العربية إلى نطاق واسع، وكذلك عن حضور اللغة العربية في البرازيل وآخر التطورات المتعلقة بنشرها في البلاد. من جانبه، لخص الامين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي هدف السعودية في نشر اللغة العربية في البرازيل حيث قال:“على الرغم من البعد الجغرافي للبرازيل، نعتقد بأن اللغة والثقافة العربية تقاربان بين الشعوب”.

كما تحدث مدراء المجمع عن كيفية عمل هذه المؤسسة. حيث أشاروا إلى أن إحدى المهمات الرئيسية هي وضع خرائط للوضع اللغوي في بلد أو منطقة معينة لتطوير برامج مناسبة لهذا الموقع. وعمل مهم آخر هو مشروع انخراط واندماج الأجانب في اللغة والثقافة العربية الذي يقام في المملكة العربية السعودية ولمدة ثمانية أشهر، بطريقة متطورة تسمح بتعلم ما هو ضروري في اللغة العربية خلال هذا الوقت. ووفقاً لما أفادت به مديرة الإدارة التعليمية في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتورة أمامة الشنقيطي،

فإن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يمتلك قناة رقمية باللغة العربية لكي يتمكن الراشدون من تعلم اللغة وقناة رقمية أخرى خاصة بالأطفال.

مشيراً إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، أفاد مدير التقييم اللغوي في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور منصور المالكي متحدثاً بأن المجمع يستخدم وسائل حديثة لنشر الثقافة واللغة العربية. وأشار المالكي من بين هذه النشاطات، إلى الجائزة السنوية التي يقدمها المجمع إلى الأشخاص الذين يعملون لنشر اللغة العربية في أجزاء أخرى حول العالم، كما أشار إلى تطوير اختبار الكفاءة اللغوية الخاص باللغة العربية كما هو الحال في اللغات الأخرى كالإنجليزية واختبار Toefl. وتجدر الإشارة إلى أن الاختبار قد أجري لحوالي 2000 شخص، وهناك مشاورات لكي يتم تطبيقه في البرازيل.

أشارت الدكتورة صفاء جبران إلى وضع الترجمة إلى اللغة العربية في البرازيل

كما استمع الوفد السعودي والحضور إلى محاضرة حول وضع اللغة العربية في البرازيل وخاصة ما يتعلق بالترجمة الأدبية، من خلال تقرير قدمته الدكتورة صفاء جبران، الأستاذة المشاركة في جامعة ساو باولو (USP) في قسم اللغات الشرقية، حيث تحدثت عن الصعود والهبوط اللذان شهدتهما الترجمة إلى اللغة العربية في البرازيل منذ عشرينيات القرن العشرين والتي تخللها كذلك بعض الأوقات التي شهدت تدفقاً أكبر للترجمة إلى العربية، على سبيل المثال عندما فاز الكاتب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب في العام 1988.

كما قدمت جبران وصفاً لسيناريو واعد وهو إنشاء مجموعة بحثية باسم“ترجمة” في العام 2013:“وهي مدرسة مترجمي الأدب العربي الحديث”، و;كذلك ولادة“دار طبلة للنشر” في العام 2020، وهي دار مكرسة لترجمة أعمال المؤلفين العرب إلى اللغة البرتغالية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس مجموعة“ترجمة” بشكل غير رسمي حيث أصبحت مساحة للتدريب والنقاش المهم في الترجمة. وأضافت جبران إنه من خلال دار طبلة للنشر، على سبيل المثال، ما تم نشره من الأعمال الأدبية العربية في البرازيل خلال أربع سنوات فقط كان أكبر مما تم نشره خلال فترة السنوات الـ 40 السابقة.

كما سلطت العديد من العروض التقديمية في المنتدى الضوء على حضور اللغة العربية في البرازيل. حيث قدمت نائبة رئيس الغرفة العربية البرازيلية لشؤون لاتصالات والتسويق السيدة سيلفيا أنتيباس، لمحة تاريخية عن كيفية وصول اللغة العربية إلى البلاد، منذ الوجود العربي في شبه الجزيرة الإيبيرية، ثم الاستعمار البرتغالي في البرازيل، إلى وصول العبيد الأفارقة المسلمين إلى باهيا، مما شجع على ثورة تم تنظيمها باللغة العربية، ومن ثم تدفق الهجرة السورية واللبنانية والفلسطينية إلى الأراضي البرازيلية. وأضافت أنتيباس، إن اللحظة الحالية التي تشهد تطوير السياسات العالمية من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية، تولد المزيد من الاهتمام باللغة العربية في العالم.

العربية: اللغة التي تُوَلِدُ الاتصالات

وكان نائب رئيس اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل- فامبراس، السيد علي الزغبي قد افتتح المنتدى واصفاً اللغة العربية كحلقة وصل تربط ملايين الاشخاص حول العالم. ووفقاً له فإن هناك ما يقارب الـ 400 مليون ناطق باللغة العربية في العالم، وهي لغة هامة وأساسية بالنسبة للمسلمين. لقد نُزِّلَ القرآن باللغة العربية. أما رئيس المجلس الأعلى للغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد مارسيلو سلوم، فقد تحدث كذلك في افتتاح المنتدى حيث ربط بين توسع اللغة العربية عالمياً ونشر المعرفة الذي تم من خلال هذه اللغة. كما ذَكَّرَ بأن البرازيل تحتضن حالياً أكثر من 12 مليون عربي ومنحدرين من أصل عربي، وقد أسست مع العالم العربي علاقات وثيقة ملؤها الصداقة والاحترام.

جمع الحدث أكثر من 100 شخص في مقر الغرفة العربية البرازيلية في ساو باولو

من ناحيته سلط سفير المملكة العربية السعودية لدى البرازيل سعادة السيد ابراهيم غلام الضوء على التوقيت الجيد الذي تعيشه العلاقات البرازيلية السعودية وخاصة في المجالين الاقتصادي والسياسي، وقال بأنه من الضروري اغتنام هذا، من أجل تطوير المجال الثقافي كذلك. وأضاف سعادته بأنه يلحظ اهتماماً من السلطات البرازيلية لتعزيز حضور اللغة العربية في البرازيل. كما يعتقد السفير بأنه يجب أن يتم تطوير تعلم اللغات بشكل أكبر للوصول لمعرفة أكبر بين الشعبين العربي والبرازيل.

من ناحيته مشيراً لنشاطات المجمع في مناطق مثل فرنسا وافريقيا وتايلاند، قال الامين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبد الله الوشمي، أنه بينما يعقد هذا المنتدى، هناك جهود تبذل لتعزيز وترويج اللغة العربية. وأكد الامين العام بأن المجمع ينظر إلى البرازيل بعين الاحترام والتقدير الكبيرين حيث قال:“لقد وجدنا هنا القبول والمحبة والصداقة”. كما تخللت معظم خطابات المنتدى الاشارة إلى الكلمات البرتغالية ذات الاصل العربي، حيث قام رئيس قطاع الحوسبة اللغوية في المجمع الدكتور عبد الله الفيفي قد أوضح العديد منها: الخياط: alfaiate، والخزامة: alfazema، المخدة أو الوسادة: almofada، الأرز: arroz، الزيتون: azeitona، وغيرها من الكلمات.

كما شهد هذا الحدث الذي جمع أكثر من 100 شخص عرضاً موسيقياً وكتابة بالخط العربي مقدمة للحضور بشكل مجاني. كما شارك من السلطات كل من السفير أحمد سوار، القائم بأعمال السفارة السودانية في برازيليا، وغيره من ممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى قد نظم بالشراكة بين كل من البيت العربي وهو الذراع الثقافي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، وأكاديمية الحلال الدولية، وهي مبادرة لفامبراس برئاسة السيد علي الزغبي.

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المصدر/ اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل/ فامبراسالمصدر/ اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل/ فامبراسالمصدر/ اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل/ فامبراسالمصدر/ اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل/ فامبراس

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