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رئيس وزراء أذربيجان يستقبل الأمين العام لمركز كايسيد - جريدة الوطن السعودية

11/11/2024 2:41:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف, بالعاصمة الأذربيجانية باكو، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات (كايسيد) الدكتور زهير الحارثي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الوزراء الأذربيجاني خلال اللقاء بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمركز "كايسيد"، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادتها تمثل استقرارًا سياسيًا وثقلًا اقتصادياً مهمًا، وعمقًا دينيًا يُرسخ التسامح والتعايش في المنطقة والعالم.
وأعرب عن تقديره لـ" الجهود المستمرة التي يبذلها المركز في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في جميع أنحاء العالم، والدور الذي يؤديه في ترسيخ قيم التفاهم المتبادل بين المجتمعات المتنوعة.
وثمن التعاون المحتمل مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المشاريع التي تعالج هذه القضايا. من جانبه أعرب الدكتور الحارثي عن تقديره للحكومة الأذربيجانية على دعمهما المستمر لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مثمنًا "الدور القيِّم الذي تؤديه أذربيجان في تعزيز الحوار بين الثقافات وجهود بناء السلام على الصعيد الدولي.
وأشاد بـ "التزام أذربيجان بالتعددية الثقافية والتسامح"، التي تتوافق بشكل وثيق مع مهمة وأهداف المركز، موضحًا دعم "كايسيد" لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، والالتزام بتحقيق المزيد من الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة للمجتمعات كافة. وأشار إلى أن" مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، يجمع حاليًا ممثلين من 25 جنسية، وهو ما يعزز من توفير بيئة فريدة من التنوع الثقافي والديني الذي يُثري التمثيل العالمي لبرامجه.

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