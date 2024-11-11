جيه تي آي الأردن تُطلق جهاز Ploom بتقنية Heat Flowtm ضمن استراتيجية توسعها العالمية في التبغ المسخن

تعد شركة JTI إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التبغ، إذ تأسست عام 1999 ملتزمة بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تواكب تطلعات المستهلكين. وفي إطار استراتيجيتها العالمية للتوسع في منتجات التبغ المسخن، تفخر JTI الأردن بالإعلان عن إطلاق جهاز التبغ المسخن الجديد Ploom X Advanced في السوق الأردني، اعتبارًا من 6 تشرين الأول 2024.

وتُعد الأردن أول سوق في الشرق الأوسط يستقبل هذا المنتج المتميز، الذي يجمع بين تقنية HeatFlowTM المتطورة وتصميم عصري وأنيق، لتقديم تجربة استثنائية لمحبي منتجات التبغ المسخن.



وفي تصريح له، قال إغناسيو أغيليرا كارمونا ، المدير العام لشركة جيه تي آي في الأردن وفلسطين: "إننا نخطو اليوم خطوة نحو المستقبل مع إطلاق جهاز Ploom في الأردن، والذي يمثل أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتمتع بتجربة هذا المنتج المبتكر، ونحن نسعى لأن نكون الرواد في قطاع التبغ المسخن في الأردن من خلال تقديم تجربة فريدة ومتميزة للمستهلكين."



وتشير التقارير المختبرية إلى أن جهازPloom يقلل من إنتاج المواد الضارة بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بالسجائر التقليدية، كما تساهم هذه التقنية في تقليل الروائح المرتبطة بالتبغ التقليدي والتي تعلق بالملابس، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن بديل على الاغلب ان يكون أقل ضرراً وأكثر راحة.