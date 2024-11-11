جيه تي آي الأردن تُطلق جهاز Ploom بتقنية Heat Flowtm ضمن استراتيجية توسعها العالمية في التبغ المسخن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعد شركة JTI إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التبغ، إذ تأسست عام 1999 ملتزمة بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تواكب تطلعات المستهلكين. وفي إطار استراتيجيتها العالمية للتوسع في منتجات التبغ المسخن، تفخر JTI الأردن بالإعلان عن إطلاق جهاز التبغ المسخن الجديد Ploom X Advanced في السوق الأردني، اعتبارًا من 6 تشرين الأول 2024.
وتُعد الأردن أول سوق في الشرق الأوسط يستقبل هذا المنتج المتميز، الذي يجمع بين تقنية HeatFlowTM المتطورة وتصميم عصري وأنيق، لتقديم تجربة استثنائية لمحبي منتجات التبغ المسخن.
وفي تصريح له، قال إغناسيو أغيليرا كارمونا ، المدير العام لشركة جيه تي آي في الأردن
وفلسطين: "إننا نخطو اليوم خطوة نحو المستقبل مع إطلاق جهاز Ploom في الأردن، والذي يمثل أول
سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتمتع بتجربة هذا المنتج المبتكر، ونحن نسعى لأن
نكون الرواد في قطاع التبغ المسخن في الأردن من خلال تقديم تجربة فريدة ومتميزة للمستهلكين."
وتشير التقارير المختبرية إلى أن جهازPloom يقلل من إنتاج المواد
الضارة بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بالسجائر التقليدية، كما تساهم هذه التقنية في تقليل الروائح المرتبطة بالتبغ التقليدي والتي تعلق بالملابس، مما
يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن بديل على الاغلب ان يكون أقل ضرراً وأكثر راحة.
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