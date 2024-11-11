بأول اجتماعاته كوزير للجيش الإسرائيلي.. كاتس يهدد بضرب منشآت إيرانية نووية

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / أرسل وزير
الجيش الإسرائيلي الجديد "يسرائيل كاتس"، رسالة تهديد لإيران، مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد يستهدف منشآت إيرانية نووية.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية: " لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى وزير الجيش يسرائيل كاتس اليوم (الاثنين) بمنتدى هيئة الأركان العامة، برئاسة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي. ووجه كاتس خلال اللقاء رسالة تهديد لإيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، على خلفية تبادل الضربات".
وخلال اجتماعه الأول، قال كاتس إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، إلا في حال تحقيق أهداف الحرب.
وأضاف كاتس وفق القناة الإسرائيلية، "إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى، لاستهداف منشآتها النووية".
وأردف، "اليوم هناك إجماع وطني ونظامي واسع على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني، وهناك أيضا فهم بأن ذلك ممكن، ليس فقط في الجانب الأمني، ولكن أيضا في الجانب السياسي".
وتابع، "هناك إمكانية لإحباط وإزالة التهديد بإبادة دولة إسرائيل. لدينا فرصة، ويجب عليكم أن تمتلكوا القدرة المطلقة على تنفيذها".
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