بأول اجتماعاته كوزير للجيش الإسرائيلي.. كاتس يهدد بضرب منشآت إيرانية نووية

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أرسل الجيش الإسرائيلي الجديد "يسرائيل كاتس"، رسالة تهديد لإيران، مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد يستهدف منشآت إيرانية نووية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: " لأول مرة منذ توليه منصبه، التقى وزير الجيش يسرائيل كاتس اليوم (الاثنين) بمنتدى هيئة الأركان العامة، برئاسة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي. ووجه كاتس خلال اللقاء رسالة تهديد لإيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، على خلفية تبادل الضربات".

وخلال اجتماعه الأول، قال كاتس إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، إلا في حال تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف كاتس وفق القناة الإسرائيلية، "إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى، لاستهداف منشآتها النووية".

وأردف، "اليوم هناك إجماع وطني ونظامي واسع على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني، وهناك أيضا فهم بأن ذلك ممكن، ليس فقط في الجانب الأمني، ولكن أيضا في الجانب السياسي".

وتابع، "هناك إمكانية لإحباط وإزالة التهديد بإبادة دولة إسرائيل. لدينا فرصة، ويجب عليكم أن تمتلكوا القدرة المطلقة على تنفيذها".